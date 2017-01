John Cooper Works Countryman versátil

Apesar de pequeno, o novo MINI John Cooper Works Countryman mostra que não está para brincadeira quando o assunto é portência. O veículo é equipado com um motor turbo 2.0 de 4 cilindros com 231 cavalos, que permite acelerar de zero a 100 km/h em 6,5 segundos (0,8 segundo mais rápido do que o MINI Cooper S Countryman ALL4) e chegar a uma velocidade máxima de 234 km/h.

O câmbio esportivo Steptronic de oito velocidades pode ser operado por meio de Paddle Shifts no volante. O sistema oferece transmissão com trocas de marcha mais rápidas e com a função Launch Control, que otimiza as largadas.

Combinados com as rodas de liga leve de 18 polegadas John Cooper Works, o sistema de tração integral (ALL4) e suspensão esportiva ajudam a aumentar a arrancada e a agilidade em curva e frenagem do veículo. O design da carroceria, com grandes entradas de ar, também melhora a aerodinâmica do carro.

O novo MINI ainda se destaca pelos faróis personalizados de LED e pela parte interna da cabine, composta por cinco assentos móveis esportivos. O motorista também pode usar o sistema multimídia de 6,5 polegadas e dirigir com o piloto automático, que tem função de frenagem.

Dentro do novo MINI John Cooper Works Countryman, as inúmeras qualidades do desempenho podem ser experimentadas a partir dos cinco assentos móveis e em um ambiente característico de um carro esportivo. Além dos assentos esportivos John Cooper Works com apoios para a cabeça integrados, o volante esportivo John Cooper Works possui botões multifunções, alavanca seletora e o forro interno em antracite que contribuem para uma sensação intensa de esportividade.

O design do cockpit é combinado com otimizado espaço e um alto grau de versatilidade. Cabeça, ombro e perna são significativamente mais generosos do que o antecessor, tanto na frente como nos bancos traseiros que podem ser deslocados longitudinalmente até 13 centímetros em uma divisão de 60: 40, enquanto a versatilidade adicional é fornecida por elementos de encosto que são inclináveis e dobráveis divididos em 40: 20: 40.