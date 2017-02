O deputado federal paranaense Sérgio Souza (PMDB) disse ontem acreditar que a polêmica reforma da Previdência deve ser votada pela Câmara Federal ainda no primeiro semestre. Souza considera que a definição do novo comando do Congresso abre caminho para o avanço na discussão dessa e de outras reformas, como a trabalhista e a tributária. “A partir dessa semana começa um novo período legislativo na Câmara Federal, e uma das minhas preocupações continua sendo a discussão em torno da retomada do desenvolvimento do país”, disse o peemedebista.

Prazos

Para o parlamentar, o Brasil não tem como retomar o pleno crescimento sem discutir as reformas. Algumas delas, lembrou, já foram votadas pela Câmara Federal, como do ensino médio, do teto dos gastos e do ajuste fiscal. A reforma da Previdência já teve sua admissibilidade analisada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), e se forma agora uma Comissão Especial, que terá prazos determinados para fazer relatórios e aprovar, com a volta dos trabalhos legislativos. “Tenho a consciência de que o assunto é polêmico e gerará grandes e necessários debates. A Câmara reúne os interesses de todos os brasileiros. Depois tem a discussão no Senado. Acredito que neste primeiro semestre é possível votar na Câmara” concluiu Sérgio Souza.

Vigilância

Mais de 63,5 mil candidatos foram eleitos no pleito de outubro de 2016 a partir do voto de mais de 144 milhões de eleitores. Passadas as eleições, é preciso que os eleitores continuem cumprindo seu papel de cidadãos. E para incentivar a população a fiscalizar a atuação de seus novos representantes, participando ativamente da gestão da sua cidade, a Justiça Eleitoral lançou esta seman uma campanha inédita. Com o mote “Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós!”, a campanha busca conscientizar os eleitores de que o seu papel na democracia vai muito além do voto, devendo também acompanhar as ações dos candidatos eleitos, verificando se as promessas de campanha estão sendo cumpridas.

Desventuras

Os seis vídeos da campanha contam as desventuras de uma família ao usar os diferentes serviços públicos em sua cidade, como os de saúde, de educação, de manutenção e limpeza de vias públicas, de transporte e de segurança. Em peças curtas, a iniciativa destaca a importância do envolvimento do cidadão para o desenvolvimento da cidade.

Contratação

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná multou o ex-prefeito de Diamante do Sul (Centro-Oeste) Darci Tirelli (2013-2016), em R$ 1.450,80, devido à terceirização de serviços típicos, finalísticos e permanentes do Executivo. Vereadores do município entraram com a representação em 2012 denunciando a contratação de serviços de consultoria, assessoramento e elaboração de projetos para as áreas de saúde, psicologia, pedagogia, esporte, economia, geologia, veterinária e zootecnia. Segundo o TCE, esse tipo de serviço só pode ser contratado sem concurso em caso de necessidade de notória especialização.

Décimo-terceiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é constitucional o pagamento de abono de férias e 13º salário a prefeitos e vice-prefeitos. O julgamento – que havia sido suspenso após pedido de vista em maio de 2016 – ocorreu nesta quarta-feira, 1º de fevereiro. Venceu por maioria o voto proposto pelo ministro Luís Roberto Barroso, que divergiu parcialmente do relator, ministro Marco Aurélio. A decisão foi tomada em julgamento de recurso da prefeitura de Alecrim (RS) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) que julgou inconstitucional lei municipal que previa o pagamento de verba de representação, terço de férias e 13º aos ocupantes do Executivo local.