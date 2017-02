Creche pede que pais larguem o celular e mensagem viraliza

Redação Bem Paraná com agências

05/02/17 às 12:12 Redação Bem Paraná com agências

(foto: Reprodução)

A mensagem de uma creche para os pais que não largam o celular tomou as redes sociais nos Estados Unidos. A preocupação dos professores da escolinha no Texas ficou conhecida após uma postagem no Facebook de uma das mães.

Mãe de três, Juliana Farris Mazurkewicz tirou e postou a foto do aviso, que diz:

"Você está pegando seu filho na escola.

SAIA DO TELEFONE!

Seu filho está feliz por ver você. Você está feliz por vê-lo? Temos visto crianças tentando mostrar o que fizeram na creche enquanto os pais não largam o telefone. Temos visto eles dizerem “mamãe, mamãe, mamãe” enquanto seus pais têm prestado mais atenção em seus smartphones mais do que em seus filhos. É chocante.

SAIA DO TELEFONE!"

A foto de Juliana já conta com 1,2 milhão de compartilhamentos, mais de 9 mil comentários e 104 mil reações.