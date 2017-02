Metrocard na vinda, cartão Urbs na volta

A Comec, que gerencia o transporte metropolitano, informa que o reajuste ocorreu nas linhas da rede integrada e nas linhas de ligação direta com Curitiba. O usuário da linha integrada pagará uma tarifa (com cartão Metrocard ou dinheiro) para se deslocar da cidade de origem até o terminal de integração, onde embarcará em outra linha sem desembolsar uma nova passagem. No retorno, poderá pagar a tarifa praticada em Curitiba (R$ 4,25), com cartão Urbs ou dinheiro, para ir até o terminal, onde embarcará no ônibus metropolitano, sem pagar outra passagem.

Linhas Diretas — O reajuste nas tarifas ocorre também nas linhas que fazem ligação direta com Curitiba, sem parar nos terminais. E também nas linhais locais que fazem conexão entre os municípios da Região Metropolitana. Ao todo, são 17 municípios atendidos pelas linhas diretas. Os valores das tarifas são diferenciados de acordo com a distância percorrida.

As linhas metropolitanas têm, em média, extensão de 25 km. Há municípios como Bocaiúva do Sul, por exemplo, cujo deslocamento até o centro de Curitiba é de 39 km. E a linha Curitiba-Areia Branca, que se desloca de Mandirituba até o centro de Curitiba, tem trajeto de 53 km.