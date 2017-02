Linhas de Araucária terão ajustes a partir de 13 de fevereiro

(foto: Carlos Poly/Ascom)

Visando dar mais eficiência ao sistema de transporte público, a Companhia Municipal de Transporte Coletivo de Araucária (CMTC) realizará ajustes em algumas linhas de ônibus no dia 13 de fevereiro. Grande parte da mudança ocorrerá nas linhas rurais que agora serão padronizadas. As informações detalhadas sobre alteração de horários em todas as linhas da CMTC estarão disponíveis no site da Companhia a partir do dia 09 de fevereiro.

Na zona rural, o ajuste ocorre nas linhas: Campo de Bastião, Capinzal, Capoeira Grande, Tietê-Onças, Tietê-Fazendinha, Vila do Sossego, Santo Estanislau, Guajuvira, Campestre, Rio Verde, Ipiranga e Roça Nova. Nessas linhas, a alteração possibilitará que haja uma rota padrão, sem variações de trechos ao longo do dia.

Já na cidade serão poucas as alterações nas linhas. A linha Pequim (15) passará somente pelo Jardim Pequim durante o dia. Nos horários da madrugada e da noite a linha se estenderá ao loteamento Moteleski. Já as linhas Tropical e Monalisa darão lugar a uma única linha chamada Boqueirão (18) nos horários de menor movimento. A linha São Francisco (24) deixa de ter ponto final no bairro e passa a ser circular.