Corvette dá “zerinho” enquanto PM se materializa na sua frente

Um Chevrolet Corvette foi apreendido pela PM em Guaratuba, litoral do Paraná. O cupê superesportivo foi flagrado pela polícia no momento em que o condutor acelerou o veículo bruscamente, saindo da rua José Nicolau Abagge, entrando na Avenida 29 de Abril. O veículo sai queimando os pneus e fez uma manobra, a chamada “zerinho”, gerando bastante fumaça no local e ao começar a seguir pela avenida, foi surpreendido por uma viatura da PM. O condutor foi autuado por direção perigosa e adulteração de placa. O Corvette foi apreendido e levado para o quartel da polícia local. O ocorrido foi gravado por uma câmera do sistema de vigilância eletrônica da cidade, que pode ser conferido no vídeo:

O Corpo de Bombeiros fez o resgate de um adolescente de 12 anos que ficou preso dentro de uma árvore por duas horas em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. O caso ocorreu no bairro D.E.R., por volta das 10h30 sábado (4). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o adolescente viu um coelho entrar no tronco, achou que o animal estava preso e resolveu entrar para tentar salvá-lo. Ele não conseguiu sair mais. Outras pessoas que estavam com o menino tentaram retirá-lo de dentro da árvore, mas não tiveram sucesso e precisaram acionar os bombeiros. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, foi preciso serrar parte do tronco para que a vítima saísse.

O adolescente foi resgatado sem ferimentos e não precisou ser encaminhado ao hospital. “Foi um tempo bastante longo, o pessoal teve que ir cortando a árvore aos poucos para retirá-lo”, explicou o tenente Matheus Justino Cândido.

Já o coelho acabou fugindo. “Logo que o adolescente entrou na árvore, o coelho escapou e não foi visto mais”, acrescentou.

