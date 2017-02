Garibaldi e Sacis agitam pré-carnaval curitibano na Marechal

Festa segue até às 20 horas (foto: Franklin de Freitas)

Foliões e seguidores do grupo Garibaldi e Sacis agitam o pré-carnaval curitibano na tarde deste domingo, na avenida Marechal Deodoro, Centro da Capital. A festa começou por volta das 14 horas, e atrai um bom público, seguindo até às 20 horas.

Há bloqueios de trânsito na Marechal Deodoro, entre as quadras da João Negrão e Marechal Floriano Peixoto, e na Barão do Rio Branco com a José Loureiro.

No sábado, outro evento do pré-carnaval foi adiado, o Carnafest, que aconteceria no estacionamento da Câmara Municipal. Em nota, os organizadores alegaram que apresentaram todos os documentos pedidos pela Comissão Permanente de Análise de Grandes Eventos (Cage) da prefeitura, no dia 23 de janeiro, mas que no dia 25 o órgão verificou que o pedido deveria tramitar junto à Secretaria Municipal de Urbanismo, Núcleo Matriz, através de um pedido de licença para uso de logradouro, por ser considerado de menor porte.

“O Alvará de liberação do evento chegou a ser emitido no dia 03 de fevereiro pelo Núcleo Descentralizado do Urbanismo da Matriz. Porém, no dia 8 de fevereiro, no final da tarde, a Cage emitiu um ofício informando que houve um equívoco de sua parte, que ao analisar o processo anteriormente, por desconhecimento das áreas, havia considerado que o evento seria em outro local junto à Câmara. Sendo que, em todos os momentos (através dos ofícios de solicitação) a Alô Eventos, a Fundação Cultural e a Câmara dos Vereadores mencionavam o estacionamento Anexo III”, diz a nota.

Segundo os organizadores, “devido a isso, a Cage exigiu que deveríamos apresentar nova documentação até o dia seguinte (09/02), às 18h”. De acordo com a nota, “os documentos foram entregues conforme solicitado, e no dia 10, sexta-feira, às 19h30, recebemos resposta por e-mail do Cage, informando que o Carnafest Curitiba não obteve licenciamento por conta da vistoria do Bombeiro, que constatou que a edificação do local onde seria o evento não possui as medidas de segurança necessárias para a realização do mesmo, apesar de terem sido realizados eventos anteriores no mesmo espaço”.

Os organizadores dizem que na segunda-feira, retomarão o processo para garantir a realização do evento, em outra data.