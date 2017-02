Com show de Renatinho e Biteco, Paraná vence e lidera

Renatinho comemora gol contra o J.Malucelli: meia soma quatro gols em cinco jogos (foto: Franklin de Freitas)

O Paraná Clube venceu por 1 a 0 o J.Malucelli, nesse domingo (dia 12) à tarde, na Vila Capanema, pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time tricolor lidera isolado a competição, com nove pontos. O Jotinha ficou na terceira colocação, com sete pontos. O vice líder é o Prudentópolis, com oito.

Os oito primeiros da primeira fase garantem vaga nas quartas de final. Nas rodadas finais, o Paraná ainda joga com PSTC (fora), Rio Branco (casa), Cascavel (fora), Prudentópolis (casa), Londrina (fora), Toledo (fora) e Atlético (casa).

A vitória desse domingo ocorreu graças a show da dupla Renatinho-Biteco. Após um primeiro tempo difiícil, o Paraná conseguiu o gol e bons momentos na segunda etapa com lances individuais desses dois jogadores. No gol, Biteco fez uma lançamento espetacular para um chute cheio de estilo de Renatinho.

O meia Renatinho, 25 anos, é o artilheiro do Paraná em 2017, com quatro gols em cinco jogos.

Clique aqui para ver a galeria de fotos do jogo.

FIGURAS CONHECIDAS

O Jotinha contava no time titular com cinco ex-jogadores do Paraná Clube: o volante Wellington Reis (2016), o meia Paulinho Oliveira (2013 e 2014), o lateral-esquerdo Eltinho (2006), o zagueiro Tiago (2010) e o atacante Rafael Santiago (2004). O técnico da equipe é Luciano Gusso, que já trabalhou no profissional e nas categorias de base do Paraná.

TÉCNICO

O técnico Wagner Lopes completou 6 jogos no comando do Paraná Clube, agora com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

ESCALAÇÃO

O técnico Wagner Lopes repetiu a escalação pela primeira vez no ano. Será a primeira vez que o time não terá jogo no meio da semana. O treinador manteve o esquema tático 4-2-3-1. A linha de três meias ofensivos tinha Renatinho (centro), Vitor Feijão (direita) e Matheus Carvalho (esquerda). O Jotinha veio no 4-1-4-1.

PRIMEIRO TEMPO

O J.Malucelli apresentou um time forte fisicamente, organizado na defesa, consciente com a bola e rápido no ataque. O Paraná teve dificuldades em todos os setores. O ataque teve pouco espaço. A defesa errou demais na saída de bola. E o meio-campo mais lutou pela bola do que jogou. O Jotinha criou mais e teve pelo menos cinco boas jogadas ofensivas nessa 1ª etapa. O Paraná praticamente não levou perigo ao gol adversário nesse período.

SUBSTITUIÇÕES

Aos 32 minutos do 1º tempo, o volante Leandro Vilela saiu lesionado. Entrou o volante Alex Santana. Aos 11 do 2º, saiu Matheus Carvalho e entrou o meia-atacante Guilherme Biteco. O atacante Felipe Alves só entrou no jogo aos 43 minutos do 2º, no lugar de Vitor Feijão.

SEGUNDO TEMPO

O Paraná corrigiu a saída de bola, passou a controlar o meio-campo e empurrou o Jotinha para a defesa. Com a entrada de Biteco, o time tricolor começou a atacar com frequência e a desorganizar a marcação adversária. O gol virou questão de tempo. E saiu aos 19 minutos. Biteco lançou e Renatinho, com estilo, tocou no canto. O Jotinha sentiu o golpe e o Paraná tomou conta do jogo. Biteco virou o grande nome da partida.

PARANÁ 1 x 0 J.MALUCELLI

Paraná: Léo; Diego Tavares, Airton, Brock e Igor; Leandro Vilela (Alex Santana), Gabriel Dias, Vitor Feijão (Felipe Alves), Renatinho e Matheus Carvalho (Guilherme Biteco); Ítalo. Técnico: Wagner Lopes

J.Malucelli: Fabrício; Cristovam, Alex Fraga, Tiago e Eltinho; Wellington Reis, Paulinho Oliveira (Netinho), Tomás (Diogo), Getterson e Jenison (Guilherme Parede); Rafael Santiago. Técnico: Luciano Gusso

Gol: Renatinho (19-2º)

Cartões amarelos: Diego Tavares, Gabriel Dias, Biteco (P). Tiago, Eltinho, Netinho, Getterson (J).

Árbitro: Nilo Neves de Souza Junior

Público: 3.004 pagantes (4.035 total)

Local: Vila Capanema

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

12 – Falta na esquerda. Renatinho cruza. Ítalo não alcança.

18 – Igor arrisca de longe. A bola vai sobre o gol.

19 – Tomás chuta forte, de fora da área. Léo espalma no canto.

28 – Vitor Feijão rouba a bola no ataque e toca para Ítalo. Ele não consegue controlar a bola na área e é desarmado.

30 – Rafael Santiago parte do meio, passa por dois, invade a área e chuta sobre o gol.

32 – Leandro Vilela perde a bola na defesa. Tomás chuta da entrada da área. A bola passa perto, ao lado.

42 – Tomás chuta de fora da área. Léo segura no canto.

45 – Paulinho Oliveira recebe na meia-lua e chuta. Léo segura.

Segundo tempo

4 – Vitor Feijão e Ítalo tabelam pela direita e rolam para Renatinho, fora da área. Ele chuta perto, ao lado.

16 – Falta na intermediária. Renatinho bate fraco, no centro. O goleiro segura.

19 – Gol do Paraná. Biteco lança para a área. Renatinho toca de primeira, no cantinho.

24 – Renatinho solta a bomba de fora da área. O goleiro rebate. Biteco chuta cruzado. A bola passa perto.

26 – Netinho recebe na área e chuta perto, ao lado.

27 – Biteco solta a bomba de fora da área. A bola passa perto.

30 – O goleiro Fabrício soca mal a bola. Ela sobra livre para Brock, que cabeceia sobre o gol.