Blitz orienta sobre o transporte seguro de animais em carros

Animais dentro do carro foram alvo de blitz no Litoral (foto: Soldado Augusto/PMPR)

A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos — com apoio de diversos órgãos do Governo do Estado — promoveu uma blitz educativa no calçadão de Caiobá, em Matinhos, no fim de semana, para alertar motoristas e passageiros sobre o transporte e os cuidados com a saúde dos animais de estimação. O objetivo foi mostrar à população que é necessário ter responsabilidade para garantir a segurança no trânsito e, também, inibir os casos de abandono de animais nas praias.

Para fortalecer as ações, equipes da TV É-Paraná, em conjunto com os colaboradores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), abordaram os motoristas de maneira divertida e lúdica e entregaram materiais educativos referentes ao transporte correto de animais em veículos de passeio. A Polícia Militar também participou com uma equipe da Companhia de Operações com Cães (COC) do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

A coordenadora de Educação Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Daniela Miranda, explica que a iniciativa faz parte das ações da Rede Estadual de Direitos Animais (Reda) e que a blitz foi idealizada para iniciar as atividades no Litoral e depois ser propagada em todo o Estado.