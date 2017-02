ONG oferece atendimento gratuito em Curitiba para depressão, diabetes e outras doenças

(foto: Divulgação)

O Movimento Mãos Sem Fronteiras oferece tratamentos gratuitos, em Curitiba, para pacientes com quadros de ansiedade, estresse, insônia, depressão, dores em geral, hipertensão, diabetes, entre outras doenças. Os atendimentos são feitos por voluntários às segundas-feiras, na sede nacional da ONG, na Praça Osório.

Os voluntários do MSF são pessoas capacitadas para aplicar a técnica bionatural de estimulação neural, um tratamento complementar ao da medicina tradicional. O método, baseado no uso das mãos para estimular os sistemas nervoso e imunológico, foi desenvolvido na Espanha há mais de 30 anos. O tratamento é feito com o toque consciente, por cinco minutos, de pontos do corpo.



Além do atendimento ao público no Centro da capital, os voluntários também atuam em empresas, escolas e unidades da área de saúde, como o Hospital de Clínicas. No HC, a ONG oferece os tratamentos complementares desde 2005 e já atendeu mais de 25 mil pessoas, entre pacientes, familiares e funcionários.



O aumento da procura pela estimulação neural dentro da unidade despertou o interesse de um grupo de estudantes de Farmácia da Universidade Federal do Paraná, que decidiu fazer o Trabalho de Conclusão do Curso sobre a técnica. A pesquisa que embasou o TCC foi orientada pela professora de Saúde Pública da UFPR, Milene Zanoni. Durante três meses, 51 funcionários em tratamento foram acompanhados, para uma avaliação de resultados com dores crônicas, auto percepção de saúde e o bem-estar emocional. “A conclusão é que o Mãos Sem Fronteiras está cuidando de quem cuida dos pacientes. Em todos os indicadores da pesquisa houve melhora. Do ponto de vista estatístico, os resultados são aqueles que qualquer profissional da saúde espera ver”, conta a professora.



Atualmente, 22 voluntários fazem atendimentos semanais no Hospital de Clínicas. São feitas mais de 3 mil aplicações por ano na unidade. O trabalho é coordenado pela professora aposentada Célia Rocha, voluntária da ONG há 12 anos. “Eu fiz o curso para conhecer o método por curiosidade e senti os efeitos imediatamente. O mesmo acontece com as pessoas que atendo. Muitos recebem o tratamento e respondem na mesma hora com um sorriso, pela sensação de bem-estar logo depois da aplicação”, conta.

A representante internacional da ONG no Brasil, a empresária Lilian Miranda, conheceu a técnica no HC, durante um

atendimento médico. Convidada a participar de uma sessão, ela sentiu melhoras imediatas no tratamento de um quadro de depressão que já durava três anos. “Testei sem acreditar muito que teria resultado, mas o organismo respondeu rapidamente. Em duas semanas, os sintomas começaram a desaparecer”, conta.



A terapia com a estimulação neural pode ser usada no apoio ao tratamento de qualquer doença e também tem bons resultados em pacientes tabagistas, dependentes de álcool e outras drogas. Segundo a presidente do MSF, entre as vantagens da estimulação neural estão a facilidade do auto tratamento e o pouco tempo necessário para qualquer tratamento. “O resultado é rápido e a prática diária exige apenas cinco minutos. Qualquer pessoa pode aprender a técnica e aplicar em si mesmo ou em quem esteja precisando de ajuda. E isso pode ser feito em qualquer lugar, a qualquer hora”, explica.

Como a estimulação neural é simples e também age de maneira preventiva, o Mãos Sem Fronteiras oferece cursos que habilitam os participantes a fazer a auto aplicação, possibilitando que adotem a técnica diariamente, o que garante melhores resultados. A capacitação é feita em três níveis e os cursos acontecem regularmente em Curitiba e outras cidades. A renda obtida com os cursos mantém os projetos voluntários do MSF.



Para saber mais sobre o Movimento Mãos Sem Fronteiras, o site é o www.msfbrasil.org.br.



Serviço

Atendimento Mãos Sem Fronteiras

Segundas-feiras, das 09h00 às 18h30

Rua Voluntários da Pátria, 368, 11º andar, Praça Osório

Telefone (41) 3013-6788



Próximos cursos:



CURSO - NÍVEL 1

Cidade: Curitiba (PR)

Local: Sede Nacional - MSF - Praça Osório - Rua Voluntários da Pátria, 368 - 11º andar- conj 1105 - Praça Osório

Para se inscrever ligar na sede (41) 3013-6788 - das 14h às 17h30 ou enviar e-mail para contato@msfbrasil.org.br

- Dia 14/02 (Terça-Feira) - Horário: 19:30 às 21:00

CURSO - NÍVEL 2

Cidade: Curitiba (PR)

Local: Sede Nacional - MSF - Praça Osório - Rua Voluntários da Pátria, 368 - 11º andar- conj 1105 - Praça Osório

Para se inscrever ligar na sede (41) 3013-6788 - das 14h às 17h30 ou enviar e-mail para contato@msfbrasil.org.br

- Dia 15/02 (Quarta-Feira) - Horário: 19:30 às 21:00

Obs.: Necessário ter participado do Nível 1

CURSO - NÍVEL 3

Cidade: Curitiba (PR)

Local: Auditório Azul na Universidade Positivo - R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Cidade Industrial 81280-330

http://www.espacospositivo.com.br/universidade-positivo/

- Dia 25/03 (Sábado) - Horário: 09:00 às 14:00

Obs. Necessário ter participado dos níveis 1 e 2 de Estimulação Neural