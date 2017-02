Em tempos de crise, paranaenses estão subindo menos ao altar

O número de casamentos realizados no Paraná no ano passado caiu 7,1% em relação ao ano anterior, passando de 64.943 para 60.308. A queda interrompeu cinco anos seguidos com alta, e pode ser creditada ao momento mais grave da crise econômica e política vivida ao longo de 2016.

O número dos casamentos realizados em 2016 no Paraná são da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná (Anoreg-PR) e o das uniões estáveis da Central de dados do Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF).

Segundo os dados da Anoreg, de 2010 a 2014 os casamentos vinham em alta no Paraná, passando de 50,6 mil em 2010 para mais de 61 mil em 2014. Esse interesse pelo matrimônio coincidiu com o melhor momento vivido pelos brasileiros na última década. Com emprego e crédito fácil, oficializar a união com conforto era bem mais possível.

A partir de meados de 2015, a situação começa a se agravar, primeiro com a inflação ultrapassando o teto da meta, o desemprego dando os primeiros sinais e as taxas de juros sendo elevadas. Sem falar na crise política que acabou com o impeachment da presidente Dilma Rousseff.

União estável — As uniões estáveis apresentaram queda maior no Paraná, com 15% menos processos em 2016 que em 2015 — de 9.807 para 8.327. A queda também interrompe uma alta que vinha como tendência. Os tabelionatos de notas de todo o Brasil registraram um aumento de 57% no número de formalizações de uniões estáveis de 2011 (87.085) a 2015 (136.941), enquanto os casamentos cresceram aproximadamente 10% no mesmo período, segundo o Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra), passando de 1.026.736 para 1.131.734 atos realizados.



Número de casamentos no Paraná, 2010 a 2016

2010 50.671

2011 57.019

2012 58.372

2013 60.183

2014 61.470

2015 64.943

2016 60.308