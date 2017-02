Garçon é preso após abusar de crianças em restaurante na RMC

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um homem de 46 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (15), suspeito de abuso sexual contra duas crianças de 9 anos, em São José dos Pinhais (SJP), Região Metropolitana de Curitiba. O crime ocorreu em um restaurante onde o homem trabalha de garçom há um ano. O caso está com a Delegacia da Mulher e do Adolescente de SJP.

Ao tomar conhecimento do fato, uma equipe da Delegacia de Mulher do município iniciou as investigações. O homem foi intimado a comparecer na delegacia, onde negou os fatos.

A Polícia chegou até o suspeito, após o proprietário do local tomar conhecimento do ocorrido através das imagens de circuito interno. “Ao analisar as imagens de câmera de segurança do estabelecimento, o proprietário nos procurou, pois foi possível ver os abusos durante o expediente, além da criança ter reclamado do garçom do local”, afirmou a delegada responsável pelo caso Thatiana Guzella.

O primeiro abuso aconteceu em dezembro de 2016, o segundo foi na última sexta-feira (10). Os dois aconteceram nas próprias dependências do restaurante. “Após os pais de uma outra vítima, também menina, nos procurar, imediatamente pedimos a prisão temporária deste homem”, afirmou a delegada.

Durante o cumprimento de mandado de prisão e de buscas na residente do homem, a polícia apreendeu vários DVD's, pendrives, computador e celulares que serão analisados a fim de encontrar outras provas para a conclusão do Inquérito Policial.

O suspeito será encaminhado ao Sistema Penitenciário, onde deve permanecer à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável. A polícia acredita que com a divulgação das imagens, novas vítimas devem aparecer.