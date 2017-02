Efeitos do horário de verão podem durar até uma semana

O horário de verão termina neste fim de semana, fazendo com que o sábado (18) tenha duas meias-noites. À zero hora de domingo (19), os relógios de dez estados das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e do Distrito Federal devem ser atrasados em uma hora, voltando a marcar 23 horas.

Os efeitos do fim do horário de verão afetam o corpo humano de diferentes maneiras, como sonolência, enxaqueca, dor de estômago e até alteração do apetite. É comum que essa adaptação dure, em média, sete dias, diz a clínica geral e geriatra do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, Rossana Maria Russo Funari.

Para evitar problemas durante o período, a especialista recomenda preparar-se para dormir no horário de costume e evitar o consumo de bebidas que tirem o sono, como café, refrigerante e alguns tipos de chá que contêm cafeína.

“Se a pessoa costuma acordar muito cedo para trabalhar, a mudança é mais perceptível. No fim do horário de verão, a tendência é dormir mais tarde, enquanto o relógio biológico está ‘programado’ para acordar mais cedo. Isso prejudica o rendimento”, explica. Mas, para quem tem mais flexibilidade na rotina, a médica recomenda acordar 15 minutos mais cedo diariamente, para que a transição ocorra aos poucos.

Como se preparar

Dias antes da mudança, tente dormir 10 minutos mais cedo, gradativamente, para que o organismo não sinta a alteração abrupta de 1 hora

Evite a desidratação, pois a água também ajuda na disponibilidade de energia e evita o cansaço

No período da noite, evite atividades exageradas a noite tipo exercícios intensos e leitura longa

Faça atividades físicas leves. Caminhada e alongamento podem ajudar com um efeito relaxante

Próximo à hora de dormir, evite ingerir alimentos pesados e com estimulantes como: café, chocolate, chá preto e chá verde

Na hora de deitar, deixe o ambiente no quarto bem escuro, silencioso, com boa temperatura e confortável

Evite assistir à TV ou usar celular e computador no quarto de dormir