O eterno Wolverine Hugh Jackman, que está em visita ao Brasil, bombou ontem nas redes sociais. Ele postou um vídeo em que fala português e toma um cafezinho em São Paulo. "Estou feliz de estar em São Paulo tomando meu primeiro 'pingado'", diz ele. O vídeo passou das dezenas de milhares de curtidas. Jackman está no Brasil para divulgar o filme Logan, o terceiro filme-solo do Wolverine, e passou o dia de ontem dando várias entrevistas sobre o filme. "Esse filme é sobre envelhecer, sobre a morte, sobre família, sobre riscos", chegou a declarar.

Vencedora do Urso de Ouro fala sobre a difícil trajetória de um filme

Chamada às pressas pela organização do festival, a húngara Ildikó Enyedi levantou-se às 4 da manhã de sábado em Budapeste e tomou o avião para a capital alemã. À 1 da tarde, já havia recebido, por On Body and Soul (De Corpo e Alma), três dos mais importantes prêmios dos júris independentes — melhor filme da crítica (Fipresci), prêmio do público, atribuído pelo jornal Berliner Morgenpost, e prêmio ecumênico. Quando o repórter a cumprimentou, no salão do Hotel Hyatt em que se realizava a premiação, disse que estava mais surpresas que cansada. “Isso tudo é tão inesperado”, acrescentou. “Demorei tanto parta conseguir fazer esse filme”. Mas ainda faltava o gran finale. À noite, no Berlinale Palast, o presidente do júri, cineasta Paul Verhoeven, lhe entregou o prêmio máximo da 67ª Berlinale: o Urso de Ouro. No palco, ela fez um agradecimento simples. O filme nasceu de uma forma muito solitária. "Todo mundo carrega suas feridas. O fato de haver me comunicado com diferentes níveis e plateias da Berlinale é a prova de que estava certa ao precisar fazer esse filme como fiz", disse Enyedi.

Uniforme de presídio de Cabral e Eike vira fantasia de Carnaval

Todo ano é assim: o que entra no noticiário vira fantasia de Carnaval. Nos últimos carnavais, desfilaram pelas ruas o mosquito Aedes aegypti, os ex-presidentes Lula e Dilma e Nestor Cerveró, por exemplo. A moda da vez é o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB), sua mulher, a advogada Adriana Ancelmo, e o empresário Eike Batista. Um camelô da zona sul do Rio já está vendendo cópias do uniforme que o casal e o empresário, que estão presos no Complexo Penitenciário de Bangu, utilizam no cárcere. Pedestres compraram cerca de 200 exemplares em menos de uma semana. A camiseta que mais sai é a de Cabral. Preso desde novembro de 2016, o ex-governador já foi denunciado quatro vezes pelo Ministério Público Federal. É acusado de ter levado propina em grandes obras que aconteceram enquanto estava no cargo. Já Eike Batista é acusado de pagar propina de US$ 16,5 milhões ao ex-governador, por meio da conta Golden Rock, no TAG Bank do Panamá.

"Homem-Aranha" queima roteiro de Vingadores

O ator Tom Holland, que interpreta o Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel, queimou um roteiro de Vingadores: Guerra Infinita. E postou a "molecagem" em um vídeo no seu Instagram. A brincadeira é para mostrar o nível de sigilo com a história do filme. Segundo Holland, todos os atores da Marvel devem entregar seus roteiros quando terminam de ler, mas ele esqueceu de fazer isso. Então, o jovem simplesmente queimou o papel com todos os seus segredos.

Cinquenta Tons Mais Escuros lidera bilheteria no mundo, mas perde nos EUA

O longa Cinquenta Tons Mais Escuros voltou a liderar a bilheteria global, de acordo com números divulgados pela ComScore, empresa especializada no monitoramento do setor. Os números referem a este fim de semana. Segundo a ComScore, Cinquenta Tons Mais Escuros registrou US$ 64,7 milhões em todo o mundo, contra US$ 55,7 milhões de Lego Batman e US$ 37,1 milhões de "A Grande Muralha". Nos Estados Unidos, porém, a liderança do fim de semana ficou pela segunda vez seguida com Lego Batman, com US$ 34,2 milhões, seguido por Cinquenta Tons, com US$ 21 milhões.

Níver do dia

Sidney Poitier

ator norte-americano

90 anos