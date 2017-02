Após sete anos, Paul e Ringo se reúnem em estúdio

(foto: Reprodução/Twitter)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-integrantes do Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr se reuniram neste domingo (19) para a gravação do último álbum de Starr. Bruce Sugar, produtor dos últimos trabalhos de Ringo, também compartilhou o encontro dos músicos no Facebook e escreveu "Dia mágico no estúdio com esses dois".

Ringo também recebeu em seu estúdio o ex-baterista da banda Eagles, Joe Walsh, e o tecladista Benmont Tench. A última vez que os músicos gravaram juntos foi em 2010, para o álbum "Y Not", no qual McCartney toca o baixo na música "Peace Dream" e canta em "Walk With You".