Paraná Clube perde Vitor Feijão e culpa gramado

Vitor Feijão é retirado do campo após a lesão no joelho (foto: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube não contará com o atacante Vitor Feijão, 20 anos, nos próximos seis meses. O jogador sofreu uma lesão no joelho esquerdo, durante o jogo de domingo, em Cornélio Procópio. O clube culpou o gramado. “Vítima do péssimo gramado do estádio Ubirajara Medeiros, o atacante do Paraná Clube teve a confirmação do rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo”, afirmou o site oficial do clube.

Verificar as condições do gramado e permitir a realização das partidas nesse tipo de estádio é atribuição da Federação Paranaense de Futebol. A entidade forçou o cancelamento do Atletiba de domingo pela falta de credenciamento de profissionais de imprensa.

As condições do estádio em Cornélio Procópio revoltaram o executivo de futebol do Paraná Clube, Rodrigo Pastana. “É lamentável que ainda passemos por situações como esta. Um estádio acanhado, com vestiário pequeno e sem nenhum conforto e, para piorar, um gramado como aquele. Vencemos, mas alguém pode mensurar o nosso prejuízo no jogo. Perdemos um dos nossos principais jogadores, justamente quando o Feijão vivia um grande momento, de plena ascensão”, afirmou Pastana, para o site oficial.

“O meu pé ficou preso no gramado. Quando tentei o drible, o corpo girou sobre o joelho. Senti, ali, que a lesão não era tão simples”, disse o jogador, para o site oficial do Paraná. “O prazo médio de recuperação pode ser de seis meses, pela avaliação do Dr. Marcel Sangeroti, médico que estava com a delegação tricolor em Cornélio Procópio e acompanhou o jogador no retorno a Curitiba”, explicou o clube.

O site do Paraná lembrou que a contusão de Vitor Feijão não foi a primeira com tal gravidade, no mesmo estádio. “No ano passado, o volante Júlio César, do próprio PSTC, também rompeu o ligamento cruzado em um amistoso com o Linense”, disse o Paraná. “Oferecer um gramado em boas condições e que dê segurança ao atleta profissional é o mínimo a ser exigido de um estádio”, criticou Pastana.