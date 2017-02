Os poréns da nova 'pílula do câncer'

Alegação Terapêutica A Anvisa afirma que suplementos só podem alegar propriedade funcional ou terapêutica após a comprovação de testes, os quais não foram feitos em humanos Apesar de a própria embalagem não indicar o uso para ajudar no tratamento de câncer ou curar a doença, posts em redes sociais de um dos laboratórios responsáveis pelo suplemento mostram o produto ao lado de uma mulher careca, com a frase "Não desista!" Rota Alternativa Os pesquisadores responsáveis afirmam que o lançamento da fosfo como suplemento possibilita a liberação e acesso mais rápido (em comparação à aprovação de um medicamento) ao composto Especialistas afirmam que há risco de as pessoas com câncer abandonarem o tratamento por outro que passou pelos mesmos processos de avaliação e regulamentação - Trajetória da Fosfo Década de 1990 A substância é sintetizada pelo pesquisador Gilberto Chierice e começa a ser distribuída para pacientes 10.jun.2014 Após a aposentadoria de Chierice, o Instituto de Química de São Carlos da USP publica portaria que impede a produção e distribuição de qualquer droga sem registro (caso da fosfo) out.2015 O Tribunal de Justiça de São Paulo barra liminares que pediam acesso à droga, mas volta atrás depois que o STF determina a entrega a paciente com câncer no RJ 13.out.2015 USP diz não ter condições de produzir a substância em larga escala, mas que tentará cumprir os mandados judiciais 8.mar.2016 Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que autoriza comercialização e uso da droga; o projeto seguiu para o Senado 22.mar.2016 Projeto de lei é também aprovado pelo Senado Federal 14.abr.2016 Dilma sanciona a lei, contrariando recomendação da Anvisa 19.mai.2016 STF vota liminar para derrubar a lei que permitia a fosfo