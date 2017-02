Líder, Mirassol visita o São Bernardo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dono da melhor campanha do Paulista, o Mirassol visita o São Bernardo às 17h desta quarta (22), no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. O Mirassol se firmou como a surpresa da competição deste ano. Com dez pontos ganhos, o time é líder do forte Grupo D, o mesmo de Santos, Ponte Preta e Audax. Após vencer três partidas seguidas, o Mirassol empatou com o São Paulo na última rodada, mas se aproximou do principal objetivo da equipe: para o técnico Moisés Egert, o time está a dois pontos de se livrar do rebaixamento. Adversário da rodada, o São Bernardo volta a campo após vencer o rival local Santo André, em jogo que tirou a equipe da lanterna do Grupo A. Com seis pontos, o time da casa é hoje o terceiro colocado do grupo e segue de perto o Ituano -com um ponto a mais. Red Bull busca primeira vitória contra Novorizontino SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ainda sem vencer e com a segunda pior campanha do Paulista, o Red Bull tenta se recuperar na temporada contra o Novorizontino, que vem de vitória contra o bom time do Ituano e briga para se manter na zona de classificação para a próxima fase. Com seis pontos ganhos, o Novorizontino é hoje o segundo colocado do Grupo C, liderado pelo Palmeiras, com três pontos a mais. Destaque da equipe com dois gols marcados, o meia Fernando Gabriel está confirmado. O Red Bull, por outro lado, joga em busca de sua primeira vitória. Com desempenho abaixo do esperado, o técnico Alberto Valentim deve mexer no ataque, que marcou apenas três gols em quatro partidas -dois deles na derrota contra o Santos. O jogo será realizado no Moisés Lucarelli, em Campinas, às 17h desta quarta (22). Ponte busca regularidade contra Linense, que estreia novo técnico SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com desempenho irregular neste início de temporada, a Ponte tenta encontrar um padrão de jogo e repetirá sua escalação pela primeira vez nesta quarta (22), em partida contra o Linense no Gilbertão, em Lins, às 19h30 desta quarta (22). Com William Pottker, um dos artilheiros do Paulista com três gols marcados, o time de Campinas quer aproveitar o mau desempenho da defesa do Linense -a mais vazada da competição, com 13 gols sofridos- para garantir a vitória. A Ponte começa a rodada na vice-liderança do Grupo D, a três pontos do Mirassol. Já o Linense tenta se recuperar após ser goleado pelo Palmeiras (4 a 0) e demitir o técnico Guilherme Alves. Nesta segunda (20) a direção anunciou o treinador Márcio Fernandes, que chega com a missão de manter o time na elite do estadual. O time é hoje o terceiro do Grupo B, com três pontos. Com campanhas semelhantes, Botafogo e Audax tentam fugir da lanterna SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em duelo de lanternas, Botafogo e Audax se enfrentam nesta quarta (22) com o objetivo comum de sair da última posição de seus respectivos grupos. O jogo será realizado no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 19h30. O Audax estreou no Paulista com vitória sobre o São Paulo (4 a 2), mas não conseguiu repetir a boa atuação e só conquistou mais um ponto na competição, o que o deixou na lanterna do Grupo D com quatro pontos. A novidade do técnico Fernando Diniz pode ser a escalação do atacante Rafael Oliveira no time titular. Assim como o adversário desta quarta (22), o Botafogo tem quatro pontos e apenas uma vitória, desempenho que deixou o time de Ribeirão na última posição do Grupo A. O Botafogo é um dos times que marcou apenas três gols no Paulista, mas não poderá contar com o reforço do atacante Marcão, que se recupera de lesão. Ferroviária tenta repetir boa atuação em confronto contra Santo André SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após surpreender e conquistar a sua primeira vitória na competição contra o Santos (1 a 0), na Vila Belmiro, a Ferroviária recebe o Santo André na Fonte Luminosa, em Araraquara, às 19h30 desta quarta (22). Satisfeito com o desempenho na última partida, o técnico PC Oliveira afirmou que vai manter o time três volantes, mas sem sacrificar o setor ofensivo. A vitória levou o time à segunda colocação do Grupo B, liderado pelo São Paulo. O Santo André também surpreendeu neste Paulista e venceu o Corinthians por 2 a 0 na segunda rodada. Depois disso, porém, a equipe foi eliminada da Copa do Brasil e perdeu em casa para o São Bernardo, rival do ABC. O Santo André começa a rodada na terceira posição do Grupo C, com 5 pontos.