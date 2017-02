Justiça do Rio condena suspeitos de estupro coletivo a 15 anos de prisão

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Justiça do Rio condenou a quinze anos de cadeia dois acusados do estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos. Raí de Souza e Raphael Assis Duarte Belo já estavam presos provisoriamente desde que o caso aconteceu, em maio de 2016. Procurada, a defesa dos dois não foi localizada pela reportagem. A investigação teve início após um vídeo da jovem, nua e desacordada, ser postado em redes sociais. Na gravação, um grupo de homens, em meio a risadas, toca nas partes íntimas da garota e diz: "Mais de 30 engravidou [sic]". Em 2009, a lei nº 12.015 foi alterada e passou a considerar, além da conjunção carnal, atos libidinosos como crime de estupro. O caso aconteceu no dia 21 de maio de 2016, na favela Barão, no bairro da Praça Seca, zona oeste do Rio. VIA-CRÚCIS DO ESTUPRO Souza gravou e transmitiu o vídeo. Já Belo tirou uma foto ao lado da menor enquanto ela estava desacordada e também compartilhou as imagens. Um terceiro acusado, identificado como Moisés Camilo Lucena, o "Canário", está foragido. A Justiça do Rio já havia arquivado a investigação contra o jogador de futebol Lucas Perdomo. O atleta chegou a ser preso e passou uma noite no complexo penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio, mas a polícia não encontrou elementos que comprovassem a presença de Perdomo na casa no momento em que a adolescente foi estuprada. Também já havia rejeitado denúncia contra Sérgio Luiz da Silva Júnior, conhecido como "Da Russa", chefe do tráfico de drogas no local. Na ocasião, a Justiça considerou que não havia "indícios da sua participação (de Da Russa) nos crimes, sendo revogada a sua prisão temporária". A adolescente contou à polícia, em depoimento, que quando deixou a casa onde foi violentada encontrou com Da Russa na porta. Para a delegada Cristiana Bento, que investiga o estupro, não havia como o traficante não saber o que acontecia naquele imóvel chamado pelos jovens de "abatedouro". A adolescente e sua família estão no programa de proteção a testemunhas do governo do Estado.