Rock in Rio confirma show de Alice Cooper, Arthur Brown e Sepultura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rock in Rio anunciou nesta quarta-feira (22) as apresentações de três grandes nomes do metal no Palco Sunset: Alice Cooper, Arthur Brown e a banda Sepultura. "Sem Arthur Brown, não haveria Alice Cooper", afirmou o roqueiro americano ao confirmar a participação do inglês em sua performance. A dupla se apresentará no dia 21 de setembro. "Queremos trazer a loucura para o palco. Sabemos que o Alice reverencia o Arthur Brown e, por isso mesmo, o show deverá ter um sentido bastante emocional para ele", explica Zé Ricardo, diretor artístico do Palco Sunset. Sepultura está confirmada no dia 24 de setembro e será responsável pelo encerramento do Palco Sunset. "Refuse, Resist", "Territorry", "Roots Bloody Roots", "Arise" e "Troops of Doom" são algumas das músicas que o público deve vai ouvir no show da banda. Todas ocupam os primeiros cinco lugares das músicas mais tocadas pelo Sepultura em seus shows. OUTRAS ATRAÇÕES O festival já confirmou outras atrações estrangeiras, como Justin Timberlake -que se apresenta em 17/9-, Lady Gaga -no dia 15 de setembro-, Fergie -que canta no dia 16 de setembro-, o cantor britânico Billy Idol -que subirá ao palco em 21 de setembro- e a banda americana Bon Jovi, que encerrará a noite do dia 22 de setembro. A maior expectativa, no entanto, é pela vinda da banda britânica The Who. É a primeira vez que o grupo tocará no Brasil. Entre os brasileiros, haverá show de Ney Matogrosso e Nação Zumbi, no dia 22, para resgatar canções dos Secos e Molhados, Skank e Ivete Sangalo. Disponibilizados em uma venda antecipada, em novembro, 120 mil ingressos para o Rock in Rio se esgotaram antes do anúncio da programação completa do festival. A venda oficial de ingressos ocorrerá só em abril de 2017. A sétima edição do Rock in Rio acontece nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro de 2017, no Parque Olímpico.