Polícia descobre túnel para fuga de detentos da Cadeia Pública

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul descobriu nesta quarta-feira (22) um túnel em construção que partia de uma casa em direção à Cadeia Pública de Porto Alegre. O objetivo dos envolvidos na escavação era possibilitar a fuga de centenas de presos pertencentes a uma facção criminosa da capital gaúcha. As informações são da Agência Brasil.

A polícia levou dois meses para descobrir o plano. O Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) já havia levantado a informação de que uma fuga estava sendo planejada, mas não sabia como ou onde os criminosos pretendiam agir. Segundo o delegado Rafael Pereira, a casa onde o túnel estava sendo escavado chamou a atenção da polícia. “Era uma obra com muito mais gente trabalhando do que o habitual para uma casa modesta. Passaram-se 20 dias e nenhuma alteração era percebida pelo lado de fora”, explicou.

A polícia passou, então, a monitorar a movimentação na residência e descobriu a ligação entre os pedreiros e a organização criminosa. Na ação desta quarta-feira, foram presas oito pessoas que estavam trabalhando na escavação do túnel. “O que nos surpreendeu foi a estrutura, com ventiladores, luz, bombeamento de água e esgoto, ar-condicionado portátil para os dias mais quentes”, contou Pereira.

Segundo o delegado, o túnel já havia avançado em torno de 50 metros em direção à Cadeia Pública. Faltavam cerca de 30 metros para que a estrutura fosse concluída. De acordo com a investigação, o plano era libertar os 200 integrantes da facção criminosa que estão presos no local. Além disso, outros detentos que desejassem fugir pelo túnel poderiam pagar para utilizar a estrutura. A polícia estima que até mil presos poderiam escapar pelo mesmo caminho.