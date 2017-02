Hoteis de Curitiba estão lotados para o Carnaval

Vocação turística de Curitiba surpreende e aparece até durante o Carnaval (foto: Geraldo Bubniak)

Curitiba é atualmente uma das cidades mais procuradas por turistas no Carnaval. Uma prova disso é que a taxa de ocupação dos hoteis da Capital está, em média, em 75%, um índice considerado muito bom. Mas há casos em que nem há mais reservas na cidade para os dias do feriado. Jacques Schinemann, vice-diretor Administrativo da ABIH e diretor do Hotel San Martin, aponta que o feriado será um dos melhores para o setor nos últimos tempos. “Teremos uma média de ocupação boa. Na verdade muito boa. Faz muito tempo que não temos uma média assim”, afirma Schinemann, mencionado as reserva de amanhã até a quarta-feira de Cinzas.

Se 75% já é muito bom, imagine então 100%. É o que acontece no Quality Hotel Curitiba, no bairro Batel, está com 100% de ocupação para o feriado de Carnaval, de 25 a 28 de fevereiro. “A maioria dos hóspedes é do Brasil, sendo casais, famílias e grupos de amigos que buscam ambientes tranquilos, longe da folia, para descanso e lazer”, diz nota da empresa.



Segundo Schinemann, são diversos os fatores que fizeram a Capital se tornar um bom destino para os turistas. “O primeiro é que a cidade de Curitiba é um bom local, um bom destino, tanto do ponto de vista de estrutura como no custo. Então o turista tem uma facilidade grande para visitar por ser uma cidade organizada. Além disso, temos muitas opções de hotel, o que faz com que a cidade tenha preços baixos. Comparando com outras capitais, como Manaus e Belo Horizonte, que são cidades mais caras e com uma estrutura inferior”.

Pesquisa — Curitiba é a oitava cidade mais procurada para o Carnaval de 2017, de acordo com o site de reservas Booking.com. A capital do Paraná ganhou uma posição em relação à mesma lista publicada no ano passado. Um outros estudo, do Ministério do Turismo, publicado em dezembro do ano passado apontou que Curitiba é o sétimo destino turístico mais procurado durante a alta temporada.