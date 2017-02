Quase 20 mil quilômetros de estradas sob vigilância no Paraná

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), lançam hoje as Operações Carnaval nas rodovias estaduais e federais. Juntas, elas fiscalizam quase 20 mil quilômetros de rodovias no Paraná — mais de 12 mil quilômetros de trechos de rodovias estaduais e mais de 4,5 mil quilômetros de federais.

As ações do BPRv começam às 14 horas de hoje e seguem até às 12 horas de quarta-feira com bloqueios, abordagens, vistorias, fiscalizações e testes de etilométricos. Até um cão farejador será utilizado no Litoral. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançaria a sua opeação à zero hora de hoje em todo o país. Entre os focos das ações de fiscalização da PRF estão o combate à embriaguez ao volante, o controle de velocidade através de radares portáteis e a fiscalização de ultrapassagens indevidas.

No Paraná, o total de mortes registradas em rodovias federais durante o Carnaval está há dois anos em uma trajetória de queda. No Carnaval de 2014, a PRF registrou 26 mortes no estado. Em 2015, foram nove. No ano passado, oito.

Já o BPRv registrou no feraido do ano passado 127 acidentes que resultaram em 129 pessoas feridas e sete mortes em acidentes nas rodovias estaduais.