Antes do Carnaval, rodovia para as praias do Paraná ganha mais radares

Motoristas devem ficar atentos ao monitoramento na BR-277 entre Curitiba e o Litoral neste feriado (foto: Alex Bark/Ecovia)

O motorista que viajar durante o feriado de Carnaval pela BR-277 sentido Litoral do Paraná encontrará novos dispositivos de segurança na rodovia. Foram instalados mais sete medidores de velocidade ao longo das principais regiões da BR-277 — Serra do Mar, Morretes e Paranaguá, com intuito de aumentar a segurança de quem trafegar pela região durante o feriado prolongado.

Os novos equipamentos são monitorados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), e os infratores poderão ser multados em casos de excesso de velocidade. “A velocidade na BR-277 é demonstrada por sinalização especifica ao logo da rodovia. Em alguns trechos a velocidade máxima permitida é de até 80km/h, limite que muitas vezes não é respeitado”, explica o gerente de Atendimento ao Usuário da Ecovia, Raul Boff“.

A Concessionária Ecovia, responsável pelo trecho da BR-277 entre Curitiba e o Litoral, estima que A previsão indica 40 mil veículos devem descer para o litoral, nesta sexta-feira (24). O horário de pico está previsto entre 19 e 21 horas, atingindo quase três mil veículos/hora. Já no sábado (25), o maior volume está previsto para o horário da manhã, com quase 2,8 mil veículos hora entre 10 e 11 horas, contabilizando mais de 30 mil veículos ao decorrer desse dia. No domingo, o fluxo deverá será normal em ambos os sentidos da BR-277.