Gil e Caetano celebram os 50 anos da Tropicália no Pelourinho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o Pelourinho lotado, Gilberto Gil comandou uma festa que celebrou os 50 anos do tropicalismo, na noite desta sexta-feira (24), no Pelourinho. Caetano Veloso apareceu de surpresa e deu uma "canja" ao público presente. Na companhia de José Carlos Capinam, Gil cantou sucessos como "Soy loco por ti América". Aos 70 anos, Ivonildes Paixão disse que as apresentações significavam um verdadeiro presente. "Acompanho esses 'meninos' há muito tempo e me senti realizada assistindo ao show sem empurra-empurra e de graça", disse. Marido e mulher, Caio Hita e Adriana Mousinho se divertiram com os amigos e lembraram de antigos carnavais em que Gil e Caetano se apresentavam em trios elétricos na praça Castro Alves. "Sempre foi muito bonito vê-los juntos", disse Adriana. As apresentações desta sexta-feira fazem parte de uma série de homenagens à Tropicália, promovidas pelo governo da Bahia, que seguem até o fim do Carnaval.