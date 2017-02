'Moderninhos', foliões da Charanga do França celebram diversidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bloco da Charanga do França movimentou-se da rua Barão de Tatuí, em direção à Alameda Barros seguindo para o Largo Santa Cecília. Aproveitando o bloco, o especialista em marketing digital Pedro Vitor, 30, mora em São Paulo mas passa o Carnaval na cidade pela primeira vez. "Essa festa está maravilhosa, São Paulo abraça a diversidade", comemora. "São Paulo repaginou o Carnaval do Brasil. A sociedade retomou as ruas", diz. O publicitário Daniel Gasparetti tem o privilégio de acompanhar parte da passagem no camarote que é sua casa. "O Carnaval de São Paulo está no momento muito bom, mas ainda vai melhorar", diz ele, que se abasteceu de cerveja e voltou pra rua. O bloco é dominado por um público de moderninhos. "Todo mundo do bloco parece alguém que já peguei", disse uma das foliãs. "De barba e cabeludo" No começo da noite, foliões reclamam que falta caixa de som no bloco. Muita gente segue o bloco sem ouvir muita coisa, cantando músicas aleatórias. "Ai, aí aí aí, se empurrar o Temer cai" foi um dos versinhos ouvidos.