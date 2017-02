Polícia militar induz dispersão de foliões no Largo Santa Cecília

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um cordão de policiais militares começa a induzir a dispersão dos foliões no Largo Santa Cecília. Eles acompanhavam a Charanga do França, que encerrou o cortejo no local por volta das 20h. O público continuou no local ao som de uma bateria. Assim que os policiais foram chegando perto de onde a maioria das pessoas se concentraram, os foliões começaram a cantar pelo fim da polícia militar e "fora, Temer". Atrás do cordão de 27 policiais, há um caminhão de água com uma mangueira para limpar o local.