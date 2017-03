Coldplay surpreende e lança música de novo EP

A banda britânica Coldplay surpreendeu seus fãs ontem, ao lançar em seus canais a inédita música Hypnotised. A canção já chegou acompanhada de um lyric video, apresentando a letra cantada pelo vocalista Chris Martin na faixa. A faixa é a primeira divulgada de um novo EP da banda, intitulado Kaleidoscope, que será lançado no dia 2 de junho junto com quatro outras músicas. A lista de faixas do novo EP foi confirmada pela banda em comunicado no Twitter. "Olá a todos. Nós temos um novo EP chegando para vocês em 2 de junho, se chama Kaleidoscope e tem cinco músicas", diz o comunicado assinado por Chris Martin, que apresenta o título das cinco faixas: All I Can Think About Is You, Something Just Like This, Miracles 2, A L I E N S e a divulgada Hypnotised. Ainda de acordo com o comunicado, Hypnotised serve apenas de prévia do novo trabalho e não será um single oficial da banda. O último lançamento do Coldplay havia sido o álbum A Head Full of Dreams (2015).

Malafaia propõe boicote à Disney por beijo gay e leva invertida

O pastor Silas Malafaia propôs em seu Twitter um boicote à Disney. A motivação foi o primeiro beijo gay em uma animação, Star vs. as Forças do Mal — na cena, há dois homens adultos apenas se beijando (no canto direito, abaixo), enquanto casais heterossexuais faziam o mesmo ao redor. Ele também atacou o filme A Bela e a Fera que terá "um momento exclusivamente gay". O pastor, que ainda chamou a decisão da empresa de "asquerosa" e "nojenta". Na rede social, as reações, em vez de serem contra ou a favor da Disney, mostram que o boicote do pastor será pouco efetivo. Teve até resposta de Vera Holtz. A atriz considera 'safadeza' algo diferente. "Safadeza não é um beijo gay, pastor. Safadeza é fazer lavagem de dinheiro e conseguir bens materiais usando a fé das pessoas. Boa noite!", comentou a atriz, se referindo ao indiciamento do pastor sob suspeita de lavagem de dinheiro.

Bruna Marquezine posta foto de topless e Neymar reclama

A atriz Bruna Marquezine, que passou o Carnaval nas praias do Caribe sem o namorado, o jogador de futebol Neymar (atualmente no Barcelona), causou na web. Ela postou em seu Instagram uma foto de topless. Minutos depois da postagem, Neymar deixou claro a reprovação com o seguinte post: "Que é isso menina?". Bruna logo respondeu dizendo que estava faltando ele ao lado dela na foto. Até a noite de ontem, a foto contava com mais de 469 mil curtidas.

Evaristo posta vídeo da 1ª vez que apresentou o JH

Evaristo Costa aproveitou o dia de ontem para postar um vídeo com a hashtag #tbt (through back thursday, termo usado para postar lembranças nas redes sociais). O apresentador colocou um vídeo do dia 2 de fevereiro de 2004, quando assumiu a bancada do 'Jornal Hoje'. Evaristo já está há 13 anos no programa ao lado de Sandra Annenberg! Ele entrou no posto de Carlos Nascimento, que, na época, foi para a TV Bandeirantes. Há quatro semanas, Evaristo começou uma sequência de vídeos no Instagram. Nas últimas quatro quintas-feiras ele postou vídeos antigos de participações na Globo.

Tom Hanks envia presente a jornalistas na Casa Branca: 'Continuem a luta'

A repórter da ABC Karen Travers publicou em seu Twitter a foto de uma máquina de expresso e um bilhete enviados por ninguém menos que o ator Tom Hanks aos jornalistas que trabalham na sede do poder dos Estados Unidos. Para o corpo de imprensa da Casa Branca: "Continuem a boa luta pela verdade, a justiça e o jeito americano. Principalmente a parte da verdade", escreveu o ator. A ação de Tom Hanks veio menos de uma semana depois de Donald Trump impedir a entrada de jornalistas de diversos veículos em um briefing com o porta-voz Sean Spicer.Só repórteres de organizações que apoiam o presidente puderam participar.

Níver do dia

Zico

Ex-jogador de futebol

64 anos