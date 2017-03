Liga Mundial será na Arena da Baixada, confirma Federação

Jogo de vôlei na Arena da Baixada, em setembro de 2016 (foto: Geraldo Bubniak)

A Liga Mundial, primeira competição do novo momento da seleção brasileira masculina de vôlei, sob o comando de Renan Dal Zotto, terá sua Fase Final disputada em casa. A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmaram nesta segunda-feira (6) que as finais, entre as cinco seleções mais bem classificadas, mais o Brasil, serão um grande evento realizado no Estádio Atlético Paranaense, em Curitiba (PR), de 4 a 8 de julho deste ano.



Essa será a segunda experiência do vôlei no campo do clube paranaense. No dia 3 de setembro de 2016, a CBV realizou o Desafio de Ouro neste mesmo local em comemoração à conquista da medalha dourada nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e o evento foi um sucesso de público, com a presença de 33 mil pagantes. O Estádio Atlético Paranaense, que foi uma das sedes da Copa do Mundo de futebol em 2014, tem cobertura, o que garante proteção contra chuva e sol, e piso sintético, facilitando a operação de instalação de uma quadra de vôlei no campo.



Garantida na Fase Final por ser a sede, a seleção brasileira terá a oportunidade de disputar a fase classificatória sem a necessidade de vitórias. Neste tempo, Renan Dal Zotto terá a chance de deixar o grupo cada vez mais entrosado, já que terá menos de um mês de treinamento antes da estreia na Liga Mundial.



O primeiro jogo do Brasil na competição será no dia 2 de junho, contra a Polônia, em Pesaro, na Itália. Neste mesmo local, a equipe verde e amarela ainda enfrenta o Irã e os donos da casa. A segunda fase será em Varna, na Bulgária, contra Canadá, Polônia e Bulgária. Encerrando a etapa classificatória, a seleção brasileira irá a Córdoba, na Argentina, jogar contra os búlgaros, argentinos e sérvios.

Na próxima quinta-feira (9), às 15h, será realizada, no Estádio Atlético Paranaense, a entrevista coletiva de lançamento da Fase Final da Liga Mundial, com a presença de autoridades do Governo Estadual do Paraná e da Prefeitura de Curitiba, além de representantes da CBV, da Federação Paranaense de Voleibol e do Clube Atlético Paranaense. Integrante da Comissão de Atletas da FIVB, Giba representará a entidade.