Argentina do Masterchef bate boca com internauta

Um espectador de Masterchef usou seu Twitter para criticar a opinião de Paola Carosella e Henrique Fogaça de que peixes de água doce não combinam com queijo - prato feito por uma participante do reality da Band. "Essa combinação é consagrada em várias receitas do Centro-Oeste", escreveu, na rede. Paola não deixou barato e respondeu: "Tem um mundo gigante na gastronomia e quem manda não é se a receita existe ou não. É o sabor". A discussão foi longe e, em certo momento, o espectador chamou Paola de arrogante. "Argentina sendo Argentina! A humildade lhe mandou lembranças prezada!", escreveu. Incomodada, ela rebateu: "amigo, na boa, não me agrida. A 'piada' xenofóbica de Argentina Arrogante já passou faz tempo".

Bruna Marquezine diz que já beijou meninas e enviou nudes

Bruna Marquezine participou do jogo "Eu nunca fiz" do canal no YouTube Hotel Mazzafera, de Matheus Mazzafera. Em vídeo publicado nesta quarta-feira, a atriz segue as regras da brincadeira e bebe um gole de cerveja sempre que o apresentador diz uma situação pela qual ela já tenha passado. Isso se repetiu ao falarem sobre ter beijado meninas, enviar nudes e descobrir pelas redes sociais uma traição. "Que minha mãe não assista a esse vídeo", brincou a atriz, antes de confirmar que já beijou uma garota. Ao revelar que já enviou nudes, a atriz apenas expressou um "putz". A reação foi parecida quando o assunto foi ter descoberto uma traição pelas redes sociais. A atriz Mariana Ximenes, que também participava do quadro, foi solidária e disse: "tadinha, Bru!".

Nicole Kidman explica aplauso "de foca" no Oscar

Muitas pessoas comentaram sobre o aplauso estranho de Nicole Kidman durante a cerimônia do Oscar 2017. As mãos da atriz pareciam arcadas demais para pertencerem a um ser humano - e ela chegou a ser comparada a uma foca. Nicole revelou em uma entrevista à estação de rádio americana KIIS FM que na verdade não queria estragar o anel enorme de diamantes que estava usando. "Foi muito esquisito, eu fiquei tipo: 'Meu Deus, eu quero muito aplaudir. Eu não quero ficar sem bater palmas, o que seria pior, né?'", disse. "Aí eu aplaudi, mas estava muito difícil, porque eu estava com um anel enorme, que não era meu, mas era lindo, e eu estava morrendo de medo de estragá-lo." A peça da Harry Winston era emprestada, assim como a maior parte dos looks e acessórios que as atrizes usam em cerimônias como a do Oscar.

De Niro, Pacino e Coppola vão se reunir no aniversário de O Poderoso Chefão

O 16º Festival de Cinema de Tribeca será encerrado com uma reunião do elenco de O Poderoso Chefão, e uma exibição completa das partes 1 e 2 da trilogia clássica de Francis Ford Coppola. O festival anunciou que as exibições de comemoração ao 45º aniversário do filme será seguida de uma conversa com Coppola, Al Pacino, Diane Keaton, Robert Duvall, James Caan e Talia Shire. Robert De Niro, cofundador do festival, também estará no evento do dia 29 de abril.

Anitta entra sem querer em festa de Samuel L. Jackson

Anitta está em Los Angeles aproveitando as "férias" - entre aspas porque a cantora ainda não revelou ao certo o que foi fazer por lá - e passou pela maior saia justa com a amiga Ludmila Daye, na noite desta quarta-feira, 8. Em uma sequência no Instagram Stories, ela relatou aos risos que tinha acabado de entrar, sem querer, na festa do ator Samuel L. Jackson. "Entramos num lugar, achamos que era um show de mágica, e quando a gente reparou era uma festa do cara. Era uma festa particular do Samuel L. Jackson, e por algum motivo deixaram a gente entrar." Ela e Ludmila saíram logo em seguida.

Níver do dia

Chuck Norris

Ator norte-americano

77 anos