Universidades do Paraná se destacam no ranking das estaduais públicas

(foto: Divulgação)

Cinco universidades estaduais do Paraná conquistaram o conceito 4 e se destacam no ranking nacional das 36 universidades estaduais avaliadas pelo Ministério da Educação (MEC), para compor o Índice Geral de Cursos (IGC). O resultado da avaliação da Educação Superior, do ciclo 2015, foi divulgado nesta semana pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação.



Aparecem na lista as universidades estaduais de Londrina – UEL (quarta colocada); de Maringá – UEM (sexta posição); do Oeste do Paraná - Unioeste (sétima colocada); do Centro-Oeste - Unicentro (oitavo lugar); de Ponta Grossa – UEPG (décima primeira); do Norte do Paraná – UENP (décima terceira) e Estadual do Paraná – Unespar (décima nona posição).



Para o secretário da Ciência. Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes o resultado da avaliação demonstra a qualidade do trabalho desenvolvido pelos docentes e agentes universitários, que são apoiados com o investimento que o Governo do Estado realiza no ensino superior público. “O Paraná é o estado que proporcionalmente mais investe nas universidades e esta ação reflete na qualidade dos cursos de graduação, mestrado e doutorado das universidades estaduais”, ressaltou Gomes.



O IGC é um dos indicadores que integra a avaliação e leva em consideração o desempenho dos estudantes, a infraestrutura, formação dos professores e ainda indicadores da pós-graduação. Para entrar na categoria de excelência, uma instituição precisa chegar às faixas 4 ou 5 no Índice Geral de Cursos (IGC), que vai de 1 a 5. O IGC é divulgado anualmente pelo INEP/MEC, imediatamente após a divulgação dos resultados do ENADE.



Em 2015, foram avaliados os bacharelados nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e áreas afins e os Eixos Tecnológicos em Gestão e Negócios, Apoio Escolar, Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e Design.