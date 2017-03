Enciclopédia: a dança clássica retratada em livro

Ilustração do livro de Regina Kotaka: 25 anos de dança (foto: Divulgação)

Balés Ilustrados: Uma Enciclopédia para Dança Clássica - Volume 1, terá seu lançamento oficial no dia 17 de março às 20:30 horas, no auditório Salvador de Ferrante (Guairinha), do Centro Cultural Teatro Guaíra - Rua VX de novembro S/N – Curitiba – Paraná. Segundo livro de Regina Kotaka, ele traz o passo a passo ilustrado dos principais termos usados no balé clássico.



Regina Kotaka, que atuou por 25 anos como bailarina principal da maior companhia de dança do Paraná e uma das mais importantes do país, o Balé Teatro Guaíra, está lançando Uma Enciclopédia para Dança Clássica – Volume I. Segundo a bailarina, que já foi solista em Portugal e na Alemanha, a ideia do livro é dar aos estudantes e apaixonados por balé no Brasil suporte teórico inédito, pronto para ser usado por professores em sala de aula ou então explorado em casa por alunos e pais.



O livro colorido de quase 300 páginas foi produzido após Regina, formada em Dança pela Universidade Estadual do Paraná, ter sido contemplada em 2014 com o prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna, do governo federal. O livro traz ilustrações de passos e sequências de dança feitas pela própria artista, que, além de bailarina, é ilustradora infantil.



Cristiane Wosniak, pesquisadora de comunicação e linguagens e professora na mesma universidade onde Regina se formou, responsável pelo prefácio do livro, acredita que a obra é uma boa oportunidade para aproximar a teoria aplicada em sala de aula da prática. Segundo ela, o livro ajuda a divulgar os valores do balé clássico: “a correta postura e o alinhamento corporal, o uso da respiração na execução das sequências de movimento, as noções de equilíbrio, flexibilidade, elasticidade e coordenação motora”.



Esta é a segunda obra literária de Regina, dando continuidade a uma série de balés ilustrados produzidos pela artista. Em 2012, ela lançou Giselle, história em quadrinhos baseada em um dos maiores clássicos da dança. Os livros encontram-se disponíveis nas livrarias Curitiba, Saraiva, Cultura e online na Cia dos Livros.