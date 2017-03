Evolução dos alunos “ surpreendente”

SAIBA MAIS Ateliê de criação: um lugar especial para pessoas especiais

Márcia Miranda explica que, para garantir uma qualidade de vida melhor aos down, é essencial que eles estejam sempre sendo estimulados, de forma a se desenvolverem continuamente (embora de forma mais lenta do que uma pessoa “normal”). No ateliê, inclusive, ela aponta que um dos maiores prazeres é acompanhar a evolução dos alunos ao longo dos meses.

“É surpreendente. Nunca posso dizer que o aluno entrou assim e vai ficar assim”, diz a professora. “Temos um aluno, por exemplo, que tinha um sorriso para baixo. Hoje ele dá gargalhada, tem amigos. Outro vivia com a mãe, mas, depois que ela morreu, foi morar com o irmão, que trouxe ele para cá. Ele já tinha 50 anos, mas mudou totalmente. E essas coisas não são milagre, é que a pessoa nunca teve oportunidade”, complementa.