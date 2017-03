Série especial comemora 60 anos da Scania no Brasil

Versão XRS com interior todo em preto (foto: Divulgação/PMP)

A Scania é famosa por lançar no mercado séries ou edições especiais comemorativas, que fazem grande sucesso no mercado. Para celebrar os 60 anos de Brasil não seria diferente. Já está sendo comercializada a oitava delas, a Edição Especial 60 anos, que traz uma homenagem ao lendário Scania 113, lançado em 1991, e um dos caminhões mais famosos das estradas.

Para representar o 113 foram escolhidos os modelos R 440 (6x2, 6x4 e 8x2) e R 480 (6x4), de versões Highline Streamline. A cor é a mesma, a emblemática azul celeste do 113. Outra marca do antigo modelo e revivida são as icônicas faixas laterais nas cores rosa, lilás e roxa. São duas opções de aquisição, o pacote Clássico (faróis de xenôn, geladeira e outros atributos) e o Clássico Estilo (adicionando rodas de alumínio polido, volante e assentos de couro e painel color plus).

A Edição Especial 60 anos oferece condições diferenciadas de aquisição. O financiamento pode ser feito com entrada parcelada em até 12 vezes, limitada a 30%, e taxa de 1,29% ao mês. O valor do seguro tem desconto de 5%. Além de três anos de garantia com o programa de manutenção Standard (que inclui revisões previstas, e trocas de óleo, filtros em geral e lubrificações específicas).