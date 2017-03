Verão de Curitiba foi parecido com o de Londrina e Cascavel

(foto: SMCS)

Apesar da fama de clima ameno ao longo do ano, Curitiba teve um verão semelhante ao de cidades de clima bem mais quente. O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), divulgou nesta segunda-feira um resumo do verão 2016/2017 em Curitiba, Londrina e Cascavel, e os números são muito parecidos.

A temperatura máxima na estação foi de 35ºC na Capital, no dia 19 de fevereiro. Londrina também teve máxima na casa dos 35ºC no dia 20 de fevereiro e Cascavel chegou a marcar 35,7ºC, no dia 21 de fevereiro.

A mínima da estação foi de 12,9ºC em Curitiba no dia 23 de janeiro, de 17,7ºC em Londrina no dia 23 de janeiro e de 14,1ºC em cascavel no dia 27 de janeiro.

Quanto ao regime de chuvas, o dia com mais preciptação na Capital foi no dia 12 de fevereiro, com 44,4 mm de chuva. Londrina registrou 58,2 mm no dia 1º de janeiro e 56,2 mm no dia 16 de janeiro, e Cascavel 54,4 mm no dia 24 de fevereiro.