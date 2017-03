Cave Colinas de Pedra: gastronomia e turismo

O túnel ferroviário virou uma adega com capacidade de 50 mil garrafas de champagne (foto: Acervo/Cave Colina das Pedras)

Um antigo sonho, assim começa o projeto da Cave Colinas de Pedra, que fica em Piraquara, região metropolitana de Curitiba (PR). O empresário Ari Portugal, idealizador e fundador da Cave Colinas de Pedra, em 1999 comprou uma área de 45 hectares aos fundos da Estação Ferroviária de Roça Nova, em Piraquara (PR), para em princípio criar uma pousada ecológica. No ano seguinte, uma nova oportunidade surgiu, e o empresário arrematou em leilão público, da extinta Rede Ferroviária Federal S.A - RFFSA, a estação, o túnel ferroviário desativado, localizado a 140 metros da estação e uma litorina sucateada. “Tudo ainda cabia no projeto para integrar a pousada”, explica Rafaelle Portugal filho do empresário e administrador da Cave.



Após a aprovação de todos os projetos, surgiu uma nova ideia, a de viabilizar a adaptação do túnel em cave de maturação de espumantes. A partir daí, o sonho começa a ganhar força. O túnel foi fechado nas duas bocas e, por dois anos consecutivos, testes diários foram realizados: temperatura e umidade, além de contatos e pesquisas com profissionais do vinho. Ao final do período, foi constatado que a temperatura interna da Cave variava apenas 1°C ao longo de todo o ano, sendo 16°C no inverno e, no máximo 17°C, no verão, uma excepcionalidade que reunia as condições mais adequadas para a maturação de vinhos espumantes. “Foi exatamente essa constatação que fez com que a construção da pousada fosse adiada e desse início ao investimento num audacioso projeto de maturação e processos finais do vinho espumante no interior do túnel”, conta Rafaelle.



O túnel possui extensão de 429 metros, com 5 metros de altura e 3,5 metros de largura. As duas portas internas, no espaço da Cave, possuem portas tipo “cofre forte”, ambas de alta resistência. A capacidade de armazenamento é de 50.000 garrafas, porém existe uma cave reserva, podendo elevar esse número a 500.000 garrafas. Vale dizer que a Cave Colinas de Pedra faz a guarda, maturação e processos finais do vinho espumante, pelo método de elaboração Champenoise. A Cave Colinas de Pedra oferece aos visitantes e clientes o vinho espumante da marca própria Tunnel nas versões Nature, Brut, Extra Brut, Brut Rosé, Moscatel e Moscatel Rosé.



A Estação Roça Nova, cuidadosamente restaurada seguindo as principais características da época, abriga em dois pavimentos, restaurante e loja de venda das Espumantes da Cave Colinas de Pedra. Na cozinha, a matriarca da família Portugal, Rosi Mari, esposa do fundador Ari, cria deliciosos pratos exclusivos, que harmonizam com os espumantes Tunnel. Além de queijos diversos, pães especiais, mini saladas e deliciosas sobremesas. A Mesa Gourmet, convida os visitantes a degustar cada prato com muita tranquilidade e, claro, apreciando uma espumante, num ambiente cheio de nostalgia, por vezes interrompido pelos apitos dos trens que passam a poucos metros da estação.

SERVIÇO:

Dias de funcionamento: de quarta a domingo das 10 às 17 horas.

Sábados, domingos e feriados opção da Mesa Gourmet no almoço.

Contato - pelo whatsapp (41) 9 9667-5000.

Eventos – reservas de quarta a sexta-feira (mínimo 25 pessoas) e finais de semana (sob consulta) através do email contato@cavecolinasdepedra.com.br

NOTAS

Foz em foco

No último dia 14 o Iguassu Convention & Visitors Bureau promoveu a campanha “Iguaçu tem a maior queda por você”, num evento que reuniu agentes de viagens, operadores de turismo e imprensa da capital paranaense no Madero Relógio das Flores. Durante a apresentação foi apresentado um stand up com o comediante Afonso Padilha, que expos as experiências vivenciadas no Destino Iguaçu de uma forma extrovertida, irreverente e com muito humor.

Selo de qualidade

Os hotéis Four Points by Sheraton, Go Inn, Quality e Radisson, em Curitiba, receberam da Atlantica Hotels International o Selo Ouro, que certifica a excelência em gestão no ano de 2016. A premiação aconteceu durante a 18.ª Convenção Anual da rede, no Quality Resort Itupeva, no interior de São Paulo, com a presença dos executivos da empresa. Entre eles, a gerente do Go Inn, Camila Silva, a gerente do Radisson, Karen Stank, a gerente do Four Points, Márcia Coelho, e o gerente do Quality, George Buiati.

Feijoadíssima Mabu

Com um sabor único a Feijoadíssima do Mabu Curitiba Business virou tradição para quem aprecia o clássico prato brasileiro. Há mais de 30 anos, a especialidade é preparada e servida no hotel, localizado em um marco cultural da cidade, onde história e modernidade se fundem (Rua XV de Novembro, em frente à Praça Santos Andrade). Mantida em segredo ao longo dessas três décadas, a técnica de preparo da Feijoadíssima é que a torna singular. A Feijoadíssima Mabu custa R$ 59,00 + 10% de taxa de serviço e os clientes têm, durante o almoço, estacionamento com manobrista (conforme disponibilidade) e Caipirinha (de cachaça). A Feijoadíssima é servida das 12h às 15h. Reservas e informações pelo telefone 3219-6000.

