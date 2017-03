Coreia do Norte testa mísseis

A Coreia do Norte realizou ontem um novo ensaio de míssil, que explodiu após o seu lançamento, segundo as autoridades militares da Coreia do Sul e dos Estados Unidos (EUA). Não se conhecem as caracerísticas do míssil, informou a Agência Télam. O ensaio foi realizado no início do dia, com um projétil, em uma área próxima ao aeroporto de Kalma, na cidade de Wonsan, explicou o ministro da Defesa da Coreia do Sul em um comunicado, acrescentando que o míssil “não foi disparado com normalidade”. Seul continua analisando dados sobre o lançamento e o tipo de projétil utilizado. Fontes do governo japonês afirmaram que o teste fracassado aconteceu às 7 horas locais (19 horas de terça-feira) e que foram testados vários mísseis.