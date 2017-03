Neymar diz que virada contra PSG foi sua maior emoção no futebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A virada contra o PSG nas oitavas de final da Liga dos Campeões foi a partida mais emocionante na carreira de Neymar. Em entrevista publicada pelo jornal inglês "Daily Mail", o atacante brasileiro relembrou detalhes do duelo e não ficou em cima do muro quando questionado sobre o lugar que o placar de 6 a 1 conquistado no Camp Nou tem em sua carreira. "Acho que de importante, está entre os melhores. De emoção é o primeiro, acho que superou as Olimpíadas, superou a Copa das Confederações, a final da Champions. Pela emoção do sexto gol, pelo que sentimos, superou todo jogo que disputei. De importante é claro que foi a Olimpíada", contou. Na ocasião, o Barcelona perdeu a primeira partida, em Paris, por 4 a 0. No Camp Nou, o time catalão conseguiu a virada com uma vitória por 6 a 1 depois de um gol de Sergi Roberto nos acréscimos do segundo tempo. "A hora que ele colocou aquela bola para dentro, eu só olhava para o bandeirinha. Falei corre, pelo amor de Deus, corre para o meio-de-campo. Daí quando ele correu, foi só alegria, gritos e palavras que não são legais de falar aqui. Mas saiu tudo, uma emoção", recordou.