Bial investe no lado repórter em novo talk show da Globo

Talvez o grande diferencial entre o extinto “Programa do Jô” e o seu substituto, o “Programa do Bial”, que vem aí nas madrugadas da Globo, venha a ser o trabalho em externa. A proposta de não ficar preso ao estúdio foi defendida pelo apresentador desde as primeiras reuniões para desenvolvimento do formato. Assim, esse novo talk show, que promete ser mais talk do que show, terá também um Pedro Bial repórter ou a volta do Pedro Bial repórter. E, apesar de a Globo não ter anunciado ainda a estreia, ele já está nas ruas envolvido com os seus primeiros trabalhos. Na semana passada, marcada pelas manifestações contra a reforma da Previdência proposta pelo governo Temer, Bial gravou no centro de São Paulo. O propósito, como se vê, é apresentar algo de diferente no fim de noite da televisão. Acho bom. No mais, ele começa a gravar pilotos na próxima semana.

TV Tudo

Pitoresco

O inconformismo dos fanáticos do “Chaves”, indignados com a atitude de Silvio Santos em tirar a série do ar na hora do almoço, é digna dos piores registros. De palavreado baixo a ameaças, teve e ainda tem de tudo um pouco. Nada que fuja da normalidade. Eles sempre reagem desta forma.

Aviso no ar

Usando o canal 537, a NET está desde ontem com um aviso no ar, informando que já tem acordos com a Globo, Gazeta, Rede Gospel, Ideal TV, Mega TV, Rede 21, TV Cultura e Band para seguir com as suas transmissões a partir do desligamento do sinal analógico, dia 29. Mas admite que não acertou nada ainda com Record, Rede TV! e SBT.

Quem aposta?

Esta coluna joga todas as suas fichas quenem Record, SBT ou Rede TV!, irá peitar esse assunto até o fim. Nenhuma delas vai interromper a cessão do sinal para as operadoras no dia 29. É muita ingenuidade pensar que os interesses da igreja do Edir Macedo, por exemplo, irão se dar a este luxo.

Lobinho independente

Cansa um pouco, o tempo todo bater na mesma tecla, mas a venda de horários para igrejas em emissoras de rádio e televisão chegou a tal ponto, que o que mais chama atenção é o descaso das autoridades. Dizem amém e são solidárias a toda essa baderna. Em país nenhum, a não ser aqui, isto chega a níveis tão escabrosos.

Olha só

No domingo passado, a TV RCI, canal de São Paulo, trocou o sinal da católica Rede Século 21 pelo da TV Mundial, a que pertence a Valdemiro Santiago. Logo na segunda, a Ideal TV, ex-MTV, que alugava seus horários para a TV Mundial, do Valdemiro, mudou para a Universal, do Edir Macedo.

Tudo dominado

Como consequência disso, a IURD TV está presente o dia inteiro em três redes como CNT, Rede 21 e Ideal TV, além de dona da Record e Record News, e alugar horários na Band, Rede TV!, Gazeta e companhia bela. Onde isso vai parar?

Caso de perguntar

O que fazem as autoridades desse país que não tomam nenhuma providência? O quadro é de total esculhambação. E o ministro Kassab, das Comunicações, o que tem a dizer? Este seu silêncio nos leva a só duas conclusões. Ou ele não entende nada e é um desinformado sobre o assunto ou está fazendo vistas grossas.

Faz-me rir

Reinaldo Azevedo, aquele que usa e abusa de um palavreado baixo e vários palavrões na Jovem Pan, reservou espaço no “Rede TV News” para criticar este colunista. Pode dizer o que quiser. O choro e o seu vocabulário são livres, mas usar o principal telejornal de uma emissora como a Rede TV!, partindo isso de quem partiu, é uma honra. E sempre será um elogio. Apenas me perdoe pelo atraso. Faz hoje uma semana. Repercutiu tanto, que só fiquei sabendo hoje.

Planta aprovada

A Globo já está com o projeto pronto, arquitetura e necessários cálculos, dos seus três novos estúdios da teledramaturgia. Isto significa que o start das obras poderá acontecer quase que imediatamente, talvez ainda neste primeiro semestre.

Divulgação/Globo





Tietagem

"Quando eu crescer quero ser igual a ela", diz Mariana Xavier sobre Lilia Cabral, sua colega em “A Força do Querer”. Na novela, ela será fará Abigail, secretária da empresa de alimentos C. Garcia, que tem Eurico (Humberto Martins), marido de Silvana (Lilia), como dono.

À moda da casa

Ontem, surpresinha, depois de autorizar a gravação de um piloto pela manhã, Silvio Santos mandou estrear o “Primeiro Impacto” um pouco antes do meio-dia, tentando surpreender a concorrente Record. O esquema é aquele mesmo: Dudu Camargo antes e o Marcão depois. Resta saber até quando.

Bate – Rebate

A Globo estará presente em mais uma edição do Lollapalooza...

... Assim como no ano passado, Marimoon vai mostrar o melhor do festival em três edições...

Amanhã e depois serão exibidos especiais no final da noite, após o “Altas Horas” e “Domingo Maior”.

Mobilizadores, Dira Paes, Flávio Canto, Leandra Leal e Lázaro Ramos já estão envolvidos em ações para o próximo “Criança Esperança”...

... Caso do reality social “Click Esperança”, uma competição com jovens de 12 a 17 anos que chega à sua segunda edição...

... E que será exibida durante a campanha de arrecadação deste ano.

Sem surpresas, Gugu fez segundo lugar na Grande São Paulo, quarta-feira, em sua volta ao vivo na Record: 11 pontos. SBT marcou 6,5, e Globo, 18,5.

Como o Galvão é seleção, Luis Roberto fará a Fórmula 1 neste domingo, 2 da manhã, com o Grande Prêmio da Austrália...

...Comentários de Reginaldo Leme e Luciano Burti e reportagem de Mariana Becker.

Operação abafa: os resultados da série “The Tudors”, em exibição nas sextas-feiras, na Rede TV!, são decepcionantes...

... Hoje ainda irá ao ar, mas ninguém sabe por quanto tempo.

C´est fini

Com o país do jeito que está, Lava Jato, Carne Fraca, Bruno, e tudo mais estourando desse jeito, um dos grandes articuladores do rádio brasileiro, Luiz Fernando Magliocca resolveu comemorar “os seus primeiros 70 anos de vida” numa.... lavanderia, da rua da Consolação, nos Jardins, em São Paulo.

Os amigos estão todos convidados.