Novidades no Barracão

Juscelino e Mevelyn (foto: Gabriel Rega)

O tradicional Teatro Barracão EnCena comemorou os primeiros 10 anos de história. Os empresários e atores Juscelino Zilio e Mevelyn Gonçalves (Foto) aproveitaram a data para dar o start ao 7° Festival Comédia Encena, mostra independente de teatro – um Festival fora do Festival que já está em sua sétima edição, apresentando comédia boa de verdade. Além disso, o Festival, que vai até o dia 09 de abril, terá inúmeras atrações para o público infantil e adulto. “São 13 espetáculos em 36 apresentações com o que há de melhor na comédia paranaense, nos palcos do Teatro Barracão EnCena, além do grande sucesso ‘O Enigma’, na Serra Verde Express, com cinco apresentações”. O 7° Festival Comédia EnCena conta com o patrocínio da Fox Lux e de pessoas físicas, admiradoras do Teatro, que investem para o desenvolvimento da cultura local! O 7° Festival Comédia EnCena também contribuirá para a melhoria da qualidade de vida do pequeno Arthur, diagnosticado com uma doença genética degenerativa sem cura e sem tratamento. “Dentro da campanha ‘Juntos pelo Arthur – AME Tipo 1’, 10% da bilheteria bruta arrecada nas 9 apresentações das 3 peças infantis serão destinados ao Arthur”, completa Mevelyn.

NOVO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE/PR

O Sebrae/PR elegeu o novo presidente do Conselho Deliberativo, que comandará a entidade até o final de 2018. O presidente do Sistema FAEP/Senar-PR, Ágide Meneguette, foi eleito e assumiu a presidência do Conselho Deliberativo do Sebrae/PR, em substituição ao presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Edson Campagnolo. O Conselho do Sebrae/PR, responsável por formular as diretrizes de apoio ao empreendedorismo e às micro e pequenas empresas paranaenses, é formado por representantes de 13 entidades do setor produtivo, instituições de crédito e poder público, que se alternam no comando. Edson Campagnolo deixou a presidência do CDE, mas continuará membro do Conselho. Depois de assumir, Ágide Meneguete nomeou Darci Piana, presidente Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), para a vice-presidência do Conselho e coordenação do G7, grupo formado por representantes de entidades do setor produtivo paranaense que trabalha ações em conjunto em prol do desenvolvimento do Estado.Na foto Vitor Tioqueta, Edson Campagnolo e Ágide Meneguette.

BALANÇO

** A marca de alimentação saudável paranaense Tropical Banana ganha mais uma loja, a 12 ª no Paraná. Dessa vez o local escolhido foi o Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais (PR). A nova loja da Tropical Banana inaugurou na área de expansão do aeroporto num espaço de 43 m². A novidade faz parte dos planos de expansão da marca que também possui lojas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

** Nos dias 25 e 26 de março, a Cyrela promove um evento especial para clientes e convidados interessados em conhecer os empreendimentos de alto padrão e luxo assinados pela construtora, além de aproveitar os últimos dias da campanha Entrada em Dobro. Na ação, válida para a compra de empreendimentos prontos para morar ou em estágio avançado de obras, a Cyrela duplica o valor de entrada oferecido pelo cliente. A construtora ainda presenteia os novos proprietários com uma viagem para o Resort Ponta dos Ganchos, em Santa Catarina. Fazem parte da campanha os empreendimentos DOM Batel, 1550 Batel, Ópera Unique Home, Reserva Juglair Ecoville, West Side Confort Residence, Grand Vert e Le Chateau - imóveis nas regiões mais nobres de Curitiba e que reúnem segurança, lazer, conforto e exclusividade em um só lugar. O evento acontece no 1550 Batel - localizado na Av. do Batel, 1550 - das 9h às 19h. Outras informações pelo telefone (41) 3071-7865.