Saiba onde comer bife à parmegiana por R$ 13,90 em Curitiba

Saudações! Aqui vai mais um achado da hora do almoço – embora seja um local bastante agradável também para um happy hour. A Cantina dos Açores é um simpático bar-restaurante português situado na Rua Euzébio da Motta, 306, esquina com Augusto Severo, no Alto da Glória – que abre de segunda a sábado no almoço e no jantar, e no domingo para o almoço. A especialidade da casa é o bacalhau, servido em diversas receitas pelo proprietário, o açoriano João Raposo.

