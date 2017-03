Exposição de Jefferson Cesar se encerra no domingo

O Museu Oscar Niemeyer (MON) encerra neste domingo (26) a exposição Jefferson Cesar: um Dom Quixote na arte do Paraná. A mostra está em cartaz desde 11 de junho de 2016, com 53 obras do artista paranaense Jefferson Cesar e curadoria de Fernando Bini.



O curador destaca que o artista cria um pop extremamente pessoal, sínteses plásticas que reelaboram as tradições da arte brasileira, desde o barroquismo, o fantástico, o realismo, sem esquecer o religioso.



“Das sucatas em metal surgem seus guerreiros, santos e heróis medievais, das colagens com rendas e objets trouvés, ressurgem catedrais e ornatos religiosos. Um mundo imaginário cheio de máscaras, elmos, de cavaleiros e de heroínas, de santos, de arlequins, de dragões e de seres alados. É uma pop art criada por meio do lirismo popular e regional, mostrando a magia que as coisas foram perdendo com a massificação”, explica o curador.



A mostra faz parte de um projeto especial do MON que tem como objetivo expor o trabalho de um artista paranaense já falecido e que tenha obras no acervo do museu. Já contemplou nomes como Violeta Franco, Frederico Guilherme Virmond, Erbo Stenzel, Osmar Chromiec, Waldemar Curt Radovanovic Freyesleben e Isolde Hötte, entre outros. As obras ficam na Sala de Referência do Acervo e Ação Educativa, localizada no subsolo.



SOBRE O ARTISTA - Pintor e escultor, Jefferson Cesar nasceu em Siqueira Campos, Paraná, em 1932, e aos 15 anos mudou-se para Curitiba. Iniciou seus estudos em pintura com Estanislau Traple (1898-1958), ex-aluno de Alfredo Andersen (1860-1935). A partir deste ensino acadêmico ele descobre, nos anos 1960, as possibilidades das assemblages e das colagens, derivadas dos princípios estéticos do Dadá e do Surrealismo, mas intensificadas pelas possibilidades trazidas pela pop art.



Serviço



Encerramento da mostra Jefferson Cesar: um Dom Quixote na arte do Paraná



Até 26 de março de 2017, domingo



Ingresso: R$ 12 e R$ 6 (meia-entrada)



Terça a domingo, das 10h às 18h



Retirada de ingressos: até as 17h30



www.museuoscarniemeyer.org.br