Praça Osório ganha estação de ginástica e alongamento

(foto: Reprodução)

O prefeito Rafael Greca inaugurou na manhã deste sábado (25/3) a primeira Estação de Ginástica e Alongamento em Aço Inox na Praça Osório, ao lado da quadra poliesportiva. Ao todo a cidade receberá 35 unidades ao longo do ano por meio de uma parceria com o Banco Santander.

“Estamos comemorando os 324 anos de Curitiba devolvendo a Praça Osório para a população e, em parceria com o Santander, implantamos aqui a primeira de 35 estações de Ginástica e Alongamento da cidade. Tenho certeza que as novas unidades irão contribuir muito para estimular a prática de atividades físicas e melhorar qualidade de vida dos curitibanos”, disse Greca.

Construídas com material que não causam impacto ambiental, as Estações de Ginástica e Alongamento em Aço Inox vão permitir a realização de uma grande variedade de exercícios físicos que trabalham força, resistência e definição muscular. A instalação e manutenção das unidades serão realizadas por meio de convênio com a iniciativa privada.

“O Santander entende que participar de um projeto como esse, que vai cuidar da saúde das pessoas e das comunidades, é uma das nossas finalidades e encontramos na Prefeitura um parceiro para viabilizar o projeto”, afirmou a Superintendente Executiva do Banco Santander da Regional Paraná, Marilize Ferraza.

Após a inauguração, preparadores físicos da CM System realizaram uma aula de demonstração do aparelho, apresentando diversos exercícios acessíveis à população.

O secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), Marcello Richa destacou que as estações irão ampliar as opções de espaços para atividades físicasna cidade. “Com as academias ao ar livre estimulamos a iniciação à atividade física. Com novas unidades, a população terá opção de treinamentos mais amplos e focados no desenvolvimento muscular.”

Equipamentos - As estações contam com aparelhos estáticos em aço inox, que utilizam apenas a força do corpo para a realização dos exercícios, como a barra fixa (reta, angulada, fechada e paralela) e a estrutura em formato espaldar para alongamento. O piso é de madeira sintética, resistente para caminhar, saltar e apoiar-se de maneira adequada para as atividades.

Por serem feitas de aço inox com polimento brilhoso, as unidades maximizam a reflexão da luz, o que reduz a absorção de calor, e são resistentes ao desgaste provocado pela ação do tempo e clima.

Lazer na XV – Após a inauguração da Estação de Ginástica e Alongamento, o prefeito caminhou pelo calçadão da XV para acompanhar as atividades de recreação e lazer que são oferecidas todos os sábados, das 9h às 13h, pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj).

Aniversário da cidade - Os eventos em comemoração dos 324 anos de Curitiba seguem neste domingo com várias atividades por toda a cidade. Vai ter corrida de rua, passeio ciclístico e o bolo gigante. Programe-se e venha curtir a cidade.

A manhã do dia 26/03 começa agitada com a 1ª etapa do Circuito Smelj de Corrida de Rua, que contará com provas de 5km e 10km. A largada da corrida será às 7h, na praça Nossa Senhora da Salette.

Transporte coletivo: Em razão da corrida de rua, diversas linhas de ônibus terão seus trajetos temporariamente alterados a partir das 6h de domingo. Até o fim da prova, os coletivos farão os desvios necessários. As Linhas Diretas Santa Cândida/ Pinheirinho e Barreirinha/Guadalupe não farão paradas na estação-tubo Comendador Fontana, nos sentidos Pinheirinho e Guadalupe. A Linha Direta Boqueirão/Centro Cívico, até o fim da corrida, tem o percurso seccionado na estação-tubo Comendador Fontana, no sentido Centro Cívico. Esse seccionamento atinge também a Linha Direta Aeroporto, no mesmo local.

Confira que linhas mudam de trajeto: Linha Turismo, Linhas Diretas: Inter 2 (horário e anti-horário); Boqueirão/Centro Cívico; Santa Cândida/Pinheirinho; CIC/Cabral; Barreirinha/Guadalupe; Aeroporto. Linhas convencionais: Água Verde/Abranches e Ahú/Los Angeles, Santa Gema, Juvevê/Água verde, Barreirinha, Nossa Senhora de Nazarté, Paineiras, Laranjeiras, Fernando de Noronha, Estribo Ahú, Marechal Hermes/Santa Efigênia, Cabral/Osório, Vila Suíça, Jardim Chaparral, Abranches, Mateus Leme.

A partir das 9h, no estacionamento do Parque Barigui, acontece a 8ª edição do Circuito Caixa de Maratoninha, realizada em parceria com a Prefeitura e que promove diversas baterias de provas em três categorias: de 6 a 8 anos; de 9 e 10 anos; e de 11 e 12 anos.

Passeio Ciclístico

Também na manhã deste domingo acontece o tradicional Passeio Ciclístico de Aniversário da Cidade. A concentração será realizada a partir das 8h30 no Supermercado Condor (Avenida Água Verde, 860, Água Verde), com largada marcada para as 9h30. O percurso levará até o estacionamento em frente ao Museu do Automóvel, no Parque Barigui.

A participação é gratuita e não há necessidade de inscrição prévia. A Prefeitura estima que aproximadamente quatro mil pessoas participem do evento. Para dar apoio aos ciclistas, serão disponibilizadas ambulâncias, caminhão-resgate para as bicicletas que apresentarem problemas durante o percurso, e carro-oficina para consertos rápidos e de emergência.

Os primeiros ciclistas que chegarem à concentração ganharão camisetas (limitadas). No final do passeio haverá realização de sorteio.

Festa

No Parque Barigui, a partir das 10h, começam as atrações da grande festa de aniversário de 324 anos de Curitiba. Com diversas atividades culturais, educativas, recreativas e esportivas para toda a família, as comemorações serão celebradas com a distribuição do tradicional bolo gigante de 600kg, a partir das 15h30.

Confira a agenda de eventos do aniversário de Curitiba

Domingo (26/03)

1ª Etapa do Circuito Smelj de Corrida de Rua

Horário da largada: 7h

Local da largada: Praça Nossa Senhora da Salette (Avenida Cândido de Abreu, Centro Cívico)

Circuito Caixa de Maratoninha

Horário: a partir das 9h

Local: Estacionamento do Parque Barigui (Avenida Cândido Hartmann, Mercês)

Passeio Ciclístico em comemoração ao aniversário de Curitiba

Concentração: às 8h30 no Supermercado Condor (Avenida Água Verde, 860, Água Verde)

Saída: 9h30

Bolo de Aniversário dos 324 de Curitiba

Horário: das 10h às 17h

Local: Parque Barigui (Avenida Cândido Hartmann, Mercês)