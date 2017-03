Paranaguá faz mais um dia D de vacinação contra a dengue

(foto: Divulgação/PMP)

A segunda fase da campanha de vacinação contra a dengue teve mais um Dia D, neste sábado (25), em 14 diferentes pontos de Paranaguá. A intenção foi tentar atingir a meta de 55 mil pessoas vacinadas na primeira fase, que ocorreu entre agosto e setembro do ano passado. Pode receber a dose quem tiver entre 9 e 44 anos, 11 anos e 29 dias.

Conforme o último balanço da vacinação, registrado às 18h de quinta-feira (23), foram vacinadas 23.041 pessoas que já receberam a primeira dose, ou seja, nem metade da meta estabelecida, do total de 55 mil. Foram mais 4.504 vacinas para pessoas para primeira dose, totalizando 27.545 pessoas vacinadas.

O secretário municipal de Saúde e Prevenção, Paulo Henrique de Oliveira, lembra que é importante ao público-alvo da vacinação procurar as unidades de saúde, tendo em vista que a eficácia da vacina só se dará com três doses. “Já sabemos da eficácia da vacina, que é segura, foi testada pela Agência Vigilância Sanitária (Anvisa) e protege contra os 4 tipos de dengue. Estamos fazendo esse novo Dia D neste sábado e esperamos que a população se conscientize dessa importância”, destacou o secretário.

Nesta semana a Semsap iniciou a vacinação também no período noturno, entre 19h e 22h, oferecendo doses em locais de grande concentração de pessoas, como colégios, faculdades, supermercados e outros centros comerciais. Nesta sexta-feira (24) as equipes estarão nos supermercados Muffato e Hiper Condor e no Shopping Estação Mall.

Na segunda-feira (27) a vacinação ocorrerá nos supermercados Bavaresco Mais, no Jardim Paranaguá, e nas lojas da avenida Roque Vernalha e Parque São João. Já na terça-feira (28) será a vez das lojas do Bavaresco do Centro, no Condor e na Feira da Lua. Na quarta-feira (29) será no Muffato, no Hiper Condor e no Bavaresco do Palmital. No dia 30 as equipes itinerantes aplicarão vacina nos supermercados Bavaresco do Parque São João e do Jardim Samambaia e também Feira da Lua. No último dia da vacinação, em 31 de março, os locais serão o Bavaresco Mais, Shopping Estação Mall e Muffato.