Daniel Paulista não é mais o técnico do Sport; Ney Franco negocia contrato

BRUNO THADEU SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport anunciou na noite do último domingo (26) que Daniel Paulista não será mais o técnico da equipe principal do clube após o empate por 1 a 1 com o Santa Cruz no último domingo. Em um comunicado oficial em seu site oficial, o clube informou que optou pelo desligamento do treinador do cargo, mas fez um convite para ele permanecer em outra função. Ele ainda não respondeu se aceitará. Para sua vaga, o clube pernambucano negocia com Ney Franco, conforme apurou o UOL Esporte. O treinador aceitou as bases salariais com o time pernambucano e deve assinar contrato até quarta-feira. Antigo auxiliar técnico, Daniel Paulista assumiu o Sport depois da saída de Oswaldo de Oliveira, que aceitou um convite do Corinthians em meio ao Campeonato Brasileiro de 2016. Com uma recuperação na reta final, o time pernambucano escapou do rebaixamento e terminou na 14ª colocação. Confira o comunicado na íntegra sobre a saída de Daniel Paulista: "A história do Sport Club do Recife é marcada por trilhar caminhos de glória. Nesses caminhos, muitos nomes ficam eternizados, preenchem o grito da torcida e enchem de orgulho o coração rubro-negro. Inegavelmente Daniel Paulista é um desses nomes. Ele marcou a trajetória do Leão como jogador e, na Praça da Bandeira, deu seus primeiros passos na carreira de treinador, que o Clube deseja que seja longa e vencedora. Por questões de planejamento, porém, Daniel Pollo Barion não ocupa mais o cargo de técnico do Sport. Jovem e talentoso, Paulista tem as ferramentas necessárias para seguir fazendo história no futebol. O Sport convidou Daniel a continuar trabalhando no Clube, exercendo outra função. Disputando quatro competições e já com uma decisão à vista, o Sport reconhece a importância de ter um novo técnico o quanto antes para continuar em busca dos objetivos almejados para 2017. A diretoria rubro-negra está empenhada em anunciar este nome de forma célere. O Clube o convidou a permanecer na equipe exercendo outra função"