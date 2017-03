Mãe toma o celular do filho e é processada por ele

Redação Bem Paraná com agências

27/03/17 às 19:22 Redação Bem Paraná com agências

(foto: Divulgação)

Um adolescente de 15 anos processou a própria mãe depois que esta lhe tomou o celular para que ele parasse de jogar e se concentrasse nos estudos.

O caso aconteceu em Almería, na Espanha. Era 28 de fevereiro, quando se comemora o Día de Andalucía e, portanto, feriado. O site La Voz de Almería reporta que María Angustias H. H, de 37 anos, queria que o filho largasse o aparelho; como ele não o fez, ela decidiu pelo confisco, o que fez com uso "leve" de força, segundo afirma.

Inconformado, o garoto procurou a Guarda Civil e abriu uma acusação formal contra a mãe junto ao Ministério Fiscal por maus tratos em âmbito doméstico. Ele pedia que María passasse nove meses encarcerada e arcasse com os custos processuais.

O caso foi parar nas mãos de Luis Miguel Columma, magistrado do Penal 1, que não só absolveu a mãe como ainda lembrou que a lei exige que ela tome atitudes como aquela, já que é dever dos responsáveis garantir que as crianças e adolescentes do país tenham boa educação.

"Ela não seria uma mãe responsável se permitisse que seu filho se distraísse com o celular e falhasse nos estudos", afirmou Columma na sentença, conforme reporta o The Local.