Falta um mês para o fim do prazo de entrega

Falta um mês para o fim do prazo da entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). O prazo final é 28 de abril. Até ontem, pouco mais de 333,4 mil documentos foram entregues por paranaenses. Esse número chega a 18,5% do total de declarações estimados para o Estado, de mais de 1,8 milhões de contribuintes. Históricamente, quase a metade dos contribuintes no Estado costumam entregar a declaração nos últimos dez dias do prazo.

Nos últimos dois anos, por exemplo, entre 40% e 50% dos contribuintes só entregaram a declaração do IRPF na última semana de prazo. No ano passado a data limite foi o dia 30 de abril. O comportamento de fazer o envio do documento para a Receita Federal nos últimos dias também é comum no resto do Brasil.

A diferença é que neste ano, a Receita tem recebido mais declarações no total do País em comparação a igual período do ano passado. Até ontem, já eram quase 6 milhões de documentos recebidos de um total estimado em mais de 28 milhões. Até o dia 27 de março de 2016, a Receita havia recebido pouco mais de 5 milhões, mas o índice fica acima dos 21%.

Na contramão, aqueles que entregam a declaração nos primeiros dez dias de prazo, 131,5 mil contribuintes do Estado se anteciparam e encaminharam o documento até o dia 13 de março — a entrega começou no dia 2 de março. No Brasil todo, a Receita havia recebido mais de 2,5 milhões de contribuintes de todos os estados.

Contribuinte terá orientação de graça na sexta

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná (Sescap-PR) realiza na sexta-feira, a tradicional campanha Declare Certo. Neste dia, empresários do setor contábil deixarão seus escritórios para trabalhar voluntariamente em praça pública, orientando os contribuintes sobre a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2017. Em sua 14ª edição, a campanha organizada pelo Sescap-PR ocorrerá simultaneamente em Arapongas, Cascavel, Curitiba, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Maringá, Pato Branco e Umuarama.

Em Curitiba, o evento será realizado na Boca Maldita, Centro, das 9 às 17 horas, e contará com a participação especial da Fenacon (Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas), que fará o lançamento da campanha Declare Certo em âmbito nacional.

“Esta é uma ação de responsabilidade social que visa sanar dúvidas e evitar que o contribuinte caia na malha fina ou perca seu precioso tempo na fila de atendimento da Receita Federal”, afirma o presidente do Sescap-PR, Mauro Kalinke, ao destacar que a campanha é voltada especialmente aos contribuintes que ainda fazem sua declaração por conta própria.

Declarações entregues no Paraná

2 de março 13.846

6 de março 50.635

9 de março 91.966

13 de março 131.554

23 de março 282.386

27 de março 333.410