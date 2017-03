Novo programa da Prefeitura vai espalhar hortas comunitárias por Curitiba

O prefeito Rafael Greca quer espalhar hortas comunitárias por toda a Curitiba. “Grandes cidades do mundo, como Paris, Nova York e Tóquio, estão fazendo isso e nossa capital pode ser referência no Brasil ao usarmos espaços, próximos a mercados populares e Ruas da Cidadania, para a produção de alimentos saudáveis”, destacou ele. O anúncio do prefeito foi feito nesta terça-feira (28/03) durante o lançamento do Projeto Horta do Chef, de incentivo à agricultura urbana do Rio Bonito, no bairro Campo do Santana.

Cerca de 100 famílias de produtores urbanos poderão ser beneficiadas com o projeto, que teve seu primeiro protocolo de intenções assinado também na terça-feira pelo prefeito, pela chef Manu Buffara e pelo presidente da Associação de Moradores do Rio Bonito (AMRB), Delso Moretti. “A sustentabilidade da cidade vai da nossa compreensão de que o meio urbano começa na terra. Por isso, a importância do Horta do Chef, que irá valorizar a produção agrícola local, gerando emprego e renda, já que os produtores urbanos vão fornecer ingredientes para restaurantes conceituados da capital”, acrescentou Greca.

Para Manu Buffara, a chance de trabalhar com os produtores urbanos do Rio Bonito será um momento muito especial em sua carreira. “É muito bonito ver o trabalho dessas pessoas que se uniram para plantar em áreas não ativas e agora podem levar para casa, para suas famílias, alimentos mais saudáveis”, observou a chef. Ela salientou ainda que todos se dedicam muito a produzir verduras e legumes e agora é hora deles também levarem seus alimentos para os restaurantes da cidade.

O presidente da Associação de Moradores do Rio Bonito (AMRB) prevê que, inicialmente, 60 das 100 famílias que cultivam na horta comunitária deverão aderir ao programa. “Será uma fonte extra para eles, pois a maioria das pessoas é idosa e aposentada”, prevê. Moretti lembra ainda que cultivo de hortifrutigranjeiros também serve como terapia e socialização, pois muitas pessoas vivem sozinhas. “Eles conversam, fazem amizade para toda a vida”, completa.

O secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Luiz Gusi, explica que, além de Manu Buffara, os chefs Celso Freire, Lênin Palhano, Gabriela Carvalho, Dudu Sperandio e Ivan Lopes também já manifestaram interesse de participar do projeto. “Os cozinheiros famosos serão ‘mentores’ de agricultores em determinados lotes no bairro ao Sul de Curitiba”, observa.

Gusi reforça que o Horta do Chef tem como objetivo oferecer uma renda alternativa para esses produtores que passarão a produzir alimentos sob supervisão dos profissionais. Ele lembra que, atualmente, a Secretaria é responsável por 13 locais de hortas comunitárias, que beneficiam cerca de 1,4 mil famílias. Ainda de acordo com ele, as áreas de plantio se espalham por 300 mil metros quadrados sob linhões de energia e terrenos públicos da capital.

Terapia

A dona de casa Maria dos Anjos de Jesus, 47 anos, conta que está empolgada em participar do projeto Horta do Chef. “Acredito que, a partir de agora, eu vou poder ajudar nas despesas lá de casa”, prevê. Ela conta que, há seis anos, vai diariamente à horta do Rio Bonito para plantar alface, cebola, almeirão, rúcula, couve e jiló. Parte da produção, revela ela, é consumida pela família, mas sempre os vizinhos acabam ganhando algum alimento. “Aqui a gente produz para nós e para os outros moradores”, salienta a horticultora urbana, que sempre faz questão de levar a neta Kauany, de 6 anos, para ajudar. “Por enquanto, ela apenas fica regando, mas tento ensinar para ela a importância de se alimentar bem”, afirma.

O casal Lucinéia Anciute, 55 anos, e Nelson Anciute, 54 anos, conta que há três anos começou a cultivar hortigranjeiros no Rio Bonito. “Somos do interior do Paraná, de Rebouças e de Siqueira Campos. Plantar aqui na horta é como se estivéssemos voltando no tempo, a nossa infância”, recorda o aposentado. A auxiliar de enfermagem afirma que apenas uma pequena parte do que o casal produz é consumida pela família. “A maioria nós damos para amigos e para quem passa aqui e pede”, completa Nelson, que espera melhorar a vida outras pessoas com o Horta do Chef. “Com o dinheiro, eu poderei ajudar pessoas necessitadas”, avalia.

A diarista Josélia Marinho, 61 anos, revela que o trabalho semanal na horta é uma ótima terapia. “Tive uma depressão e o contato da terra e as novas amizades me ajudaram muito”, lembra. Ela diz que, ao menos, três vezes por semana vem à horta para acompanhar o crescimento dos legumes e verduras que são consumidos pela família e por vizinhos. “Gostaria de vir mais até, mas meu trabalho é muito puxado”, explica a diarista, que espera complementar a renda mensal com o projeto Horta do Chef.

Aula-show

Após a assinatura do convênio de adesão ao Horta do Chef, Manu Buffara realizou uma aula-show para os produtores urbanos do Rio Bonito. Sob o olhar atento do prefeito Rafael Greca, que acompanhou toda a apresentação, a chef ensinou como combinar de forma inusitada os alimentos cultivados pelos produtores com outros ingredientes, além de incentivar o aproveitamento de todas as partes dos produtos.

Foram dois pratos e uma sobremesa. Como entrada, Manu preparou alface na brasa com casca de queijo. De opção principal, bife de casca de banana, vinagrete de talo, refogado de folha de caruru e arroz de jiló. De sobremesa, bolo de casca de maçã com pimenta de cheiro.

“Muitas vezes, ficamos pensando o que fazer com cascas, talos e muitas coisas que dispensamos. Por isso, além de preparar a receita, também quero deixar um pouco de conhecimentos que ajudam a economizar e aproveitar todo o alimento”, afirma Manu.

O prefeito Rafael Greca parabenizou a chef pelo inventivo menu. “Como é bonito ver uma chef como Manu ensinar o povo a cozinhar, a comer bem. Uma comida bem feita é sempre sinal de qualidade de vida”, ressaltou ele.

Também participaram da assinatura do convênio de criação do projeto Horta do Chef a supervisora do Distrito Sanitário Tatuquara, Luciana Kusman; a diretora do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Lúcia Zanier Demeterco, Rosângela Aparecida Baranoski ; o presidente da União das Associações de Moradores e Entidades Comunitárias do Tatuquara (Unat), Ivo Pedroso; a administradora do Posto de Saúde do Rio Bonito, Evelise Mayer; e a presidente da Federação Democrática das Associações de Moradores de Curitiba (Femotiba), Cirleide Silva.