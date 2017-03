Câmara pode votar hoje socorro a estados

O relator do projeto que trata da recuperação fiscal dos Estados, deputado Pedro Paulo (PMDB-RJ), afirmou que a proposta será votada hoje, no plenário da Câmara. Segundo ele, o prazo para a apresentação de emendas foi aberto ontem e o seu relatório deverá ficar pronto até o fim do dia.

O peemedebista afirmou que vai apresentar sugestões ao texto enviado pelo Palácio do Planalto, mas vai manter a essência das contrapartidas exigidas dos Estados em troca da suspensão do pagamento das dívidas com a União. “Vão ser medidas que melhoram o projeto, mas não descaracterizam a proposta do governo”, disse.

Uma das mudanças vai ser permitir que os Estados escolham empresas de outros setores para privatizar, e não apenas as que atuem na área de saneamento, de energia e setor financeiro. O relator também quer permitir que os Estados assinem novos convênios quando ficar comprovada a economia de recursos.