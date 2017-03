Colômbia vence Equador fora de casa e resultado beneficia o Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção colombiana foi a Quito, no estádio Olímpico Atahualpa, no fim da tarde desta terça-feira (28), e derrotou o Equador por 2 a 0, com gols de James Rodríguez e Cuadrado, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, a ser disputada na Rússia.

O resultado, sobretudo, beneficia o Brasil, que poderá garantir vaga no Mundial ainda nesta noite, desde que vença o Paraguai na Arena Corinthians, às 21h45, e o Peru bata o Uruguai em Lima, às 23h15. Em Quito, Borja e Mina, atacante e zagueiro do Palmeiras, foram titulares da Colômbia.

Borja participou do primeiro gol da partida, marcado por James Rodríguez: de três dedos, a partir da ponta esquerda, deu cruzamento certeiro para o gol do meia do Real Madrid, aos 20 minutos do primeiro tempo. Cuadrado, meia da Juventus, fechou a conta ainda na metade inicial, aos 33.

O lance foi parecido com o do outro tento: James cruzou e Cuadrado, na área, só completou para a rede. O resultado leva a Colômbia provisoriamente à vice-liderança do classificatório, com 24 pontos, atrás apenas do Brasil, que tem 30.

O Uruguai ainda pode chegar a 26 e ultrapassar a equipe de José Pekerman. O Equador, estacionado nos 20 pontos, é agora sexto colocado, fora até da repescagem, e ainda pode ser superado pelo Paraguai, que soma 18 pontos e mais tarde visita o Brasil em São Paulo.